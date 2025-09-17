قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتۇرى تۋرالى ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى (ق م ا) ازاماتتاردى الاياقتاردىڭ جاڭا ايلا-تاسىلدەرىنەن ساق بولۋعا شاقىردى.
اگەنتتىكتىڭ مالىمەتىنشە، الاياقتار ورتا جانە جوعارى وقۋ ورىندارىندا، سونداي-اق مەملەكەتتىك مەكەمەلەردە تەكسەرىس جۇرگىزىلىپ جاتقانى تۋرالى جالعان حابارلامالار تاراتادى. ولار سەنىم ۇيالاتۋ ءۇشىن ق م ا- نىڭ جالعان لوگوتيپتەرى مەن مورلەرى بار بلانكىلەردى پايدالانىپ، قۇجاتتار ۇسىنۋدى نەمەسە «ىنتىماقتاستىققا» شاقىرۋدى تالاپ ەتەدى.
كەيىن وزدەرىن اگەنتتىك قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرىپ، ازاماتتارعا حابارلاسىپ، بانك شوتتارى تۋرالى مالىمەتتەردى الداپ الۋعا تىرىسادى. سونىمەن قاتار جالعان ق م ا وكىلدەرى مەسسەندجەرلەر ارقىلى «تەكسەرىلىپ جاتقان تۇلعالار تىزىمىنە ەنگىزىلگەنسىز» دەپ حابارلاپ، اقشا بوپسالاۋ جاعدايلارى دا تىركەلگەن.
ازاماتتاردىڭ شاعىمدارىندا ءجيى قايتالاناتىن تەكتەر: «مىقتىبايەۆ»، «حامزين»، «جالىموۆ»، «جالىمبەتوۆ».
قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى رەسمي تۇردە حابارلايدى:
- مۇنداي تەكسەرىستەر جۇرگىزبەيدى؛
- رەسمي حابارلاما جىبەرمەي، تەلەفون ارقىلى جەكە دەرەكتەردى سۇرامايدى؛
- جەكە تۇلعالارعا قوڭىراۋ شالمايدى؛
- اقشا اۋدارۋدى تالاپ ەتپەيدى؛
- تەك زاڭ اياسىندا ارەكەت ەتەدى.
اگەنتتىك ازاماتتاردى ساق بولۋعا، ارانداتۋشىلىق پەن الاياقتاردىڭ ايلاسىن ەلەمەۋگە شاقىردى.
كۇمان تۋعان جاعدايدا 1458 ءنومىرلى Call-ورتالىعىنا نەمەسە 77272792086 ءنومىرى بويىنشا كەزەكشى بولىمگە حابارلاسۋ قاجەت.
ايتا كەتەيىك، پاۆلوداردا پروكۋراتۋرا قىزمەتكەرىنە قاتىستى الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر.