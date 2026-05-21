قارجى مينيسترلىگى بىلتىر سالىق بويىنشا جوسپار نەگە ورىندالماعانىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - بىلتىر بيۋجەت تۇسىمدەرى 98,8 پايىزعا ورىندالدى. بۇل تۋرالى پارلامەنت ماجىلىسىندە ق ر ۇكىمەتىنىڭ 2025-جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەبىن تانىستىرۋ كەزىندە قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى داۋرەن تەمىربەكوۆ ءمالىم ەتتى.
- بيۋجەت تۇسىمدەرى 98,8 پايىزعا ورىندالىپ، 21 تريلليون 382 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. شىعىستار 25 تريلليون 447 ميلليارد تەڭگەگە نەمەسە 98,8 پايىزعا ىسكە استى. بيۋجەت تاپشىلىعى 4 تريلليون 65 ميلليارد تەڭگە نەمەسە جالپى ىشكى ءونىمنىڭ 2,5 پايىزىنا جەتتى، - دەدى د. تەمىربەكوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، سالىقتار بويىنشا جوسپار 730 ميلليارد تەڭگەگە ورىندالمادى (نەمەسە جوسپاردىڭ 95,2 پايىزى). ال سالىققا جاتپايتىن تۇسىمدەر بويىنشا جوسپار 388 ميلليارد تەڭگەگە اسىرا ورىندالدى. سايكەسىنشە، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ مەنشىكتى كىرىستەرى 336 ميلليارد تەڭگەگە كەم ورىندالدى.
سالىقتار بويىنشا جوسپاردىڭ ورىندالماۋى نەگىزىنەن كورپوراتيۆتىك تابىس سالىعى جانە قوسىلعان قۇن سالىعى ەسەبىنەن قالىپتاستى.
جوسپاردىڭ ورىندالماۋىنىڭ نەگىزگى فاكتورلارى:
- 2025-جىلعا بەكىتىلگەن بيۋجەتپەن سالىستىرعاندا مۇناي باعاسىنىڭ 6 ا ق ش دوللارىنا تومەندەۋى؛
- ءۇشىنشى ەلدەرمەن ەكسپورت كولەمىنىڭ %2,4 عا نەمەسە 1,7 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا تومەندەۋى؛
- 2025-جىلعى كەدەندىك تولەمدەر مەن سالىقتار بويىنشا جەڭىلدىكتەر كولەمىنىڭ 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 204 ميلليارد تەڭگەگە نەمەسە %17 عا ۇلعايۋى.
- وسى فاكتورلارعا جانە گەوساياسي جاعدايعا بايلانىستى 134 ءىرى كاسىپورىن بويىنشا رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە سالىق تۇسىمدەرى 709,3 ميلليارد تەڭگەگە نەمەسە %36 عا ازايدى. جىل باسىنان بەرى بيزنەسكە 1,4 تريلليون تەڭگە سوماسىندا قوسىلعان قۇن سالىعى قايتارىلدى، بۇل 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا 138 ميلليارد تەڭگەگە كوپ. جالپى العاندا، 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا كىرىستەر (ترانسفەرتتەردى ەسەپتەمەگەندە) 1,8 تريلليون تەڭگەگە ءوستى. ءوسۋ قارقىنى %113,2 قۇرادى، ونىڭ ىشىندە سالىق تۇسىمدەرى 2,2 تريلليون تەڭگەگە ءوستى نەمەسە ءوسۋ قارقىنى %117,5 قۇرادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن پارلامەنت ماجىلىسىندە ق ر ۇكىمەتىنىڭ جانە ق ر جوعارى اۋديتورلىق پالاتاسىنىڭ 2025-جىلعى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتتىڭ اتقارىلۋى تۋرالى ەسەپتەرى تانىستىرىلدى.