قارجى نارىعىنداعى وزگەرىستەر: التىن، ۆاليۋتا جانە مۇناي باعاسىنىڭ ديناميكاسى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى اپتالاردا جاھاندىق جانە ىشكى نارىقتاردا ورىن العان ەكونوميكالىق وزگەرىستەر - التىن مەن مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى، دوللار يندەكسىنىڭ تومەندەۋى جانە تەڭگە باعامىنىڭ نىعايۋى - ينۆەستورلار ءۇشىن ماڭىزدى سيگنالعا اينالدى. بۇل تۋرالى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى ءمالىم ەتتى.
التىن باعاسى ۋنتسياسىنا 3800 دوللار ماركاسىنا جاقىنداپ قالدى.
ۆاليۋتا باعامى
سەيسەنبىدە ۆاليۋتاعا سۇرانىس ۇسىنىستان اسىپ ءتۇستى، بۇل USDKZT كۋرسىنىڭ ودان ءارى وسۋىنە سەبەپ بولدى. ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا USDKZT جۇبىنىڭ ورتاشا سالماقتالعان كۋرسى 544,91 تەڭگە بولدى (1,98+ تەڭگە) دوللار ءۇشىن، ساۋدا كولەمى 326,1 ميلليون دوللار (14,3- ميلليون). ۇلكەن ۆاليۋتا ساتىپ الۋلار ىشكى فاكتورلارعا (يمپورت تولەمدەرى، سىرتقى مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ، كۋرسقا قاتىستى كۇتۋلەردىڭ قايتا قارالۋى جانە ت. ب.) بايلانىستى بولۋى مۇمكىن، سونداي-اق قىركۇيەك جانە ءۇشىنشى توقسان اياقتالۋىنا بايلانىستى نارىقتاعى قۇبىلمالىلىقتىڭ ارتۋى سەبەبىنەن ءبىرجولعى ۆاليۋتالىق وپەراتسيالاردى جۇرگىزۋ قاجەتتىلىگىمەن دە تۇسىندىرىلەدى.
قازىرگى ۋاقىتتا (10:25 ALA) USDKZT جۇبىنىڭ كۋرسى 543,90 تەڭگە دوللار ءۇشىن.
قارجى نارىعى
قارجى نارىعى قۇرالدارىنىڭ كىرىستىلىگى جۇيەدەگى وتىمدىلىك ارتىقشىلىعىنىڭ كۇرت وزگەرۋى اياسىندا ءار باعىتتا قوزعالدى. TONIA مولشەرلەمەسى 15,77 پايىز دەڭگەيىندە ساقتالدى، ال SWAP-1D كىرىستىلىگى 11,41 پايىزدان 11,61 پايىزعا دەيىن ءوستى. ساۋدا كولەمى 357,2 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى (-32,9 ميلليارد). سوڭعى ۋاقىتتا ۇلتتىق بانكتىڭ دەپوزيت اۋكسيونىنا سۇرانىس 1 تريلليون تەڭگەگە دەيىن (408 ميللياردقا ءوستى) جانە 16,5 پايىز جىلدىق مولشەرلەمەمەن تولىق قاناعاتتاندىرىلدى. اشىق پوزيتسيا كولەمى نارىق الدىنداعى قارىز بويىنشا 5,5 تريلليون تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى.
قور نارىعى
سەيسەنبى كۇنگى ساۋدا قورىتىندىسى بويىنشا KASE يندەكسى 7119,3 پۋنكتكە دەيىن (0,5+ پايىز) ءوستى. وسۋگە Air Astana اكسيالارىنىڭ (2,6+ پايىز) ۇلەسى ايتارلىقتاي بولدى، بۇل ءوز اكسيالارىن قايتا ساتىپ الۋ تۋرالى حابارلاندىرۋعا بايلانىستى، سونداي-اق ك م گ (1,5+ پايىز) Chevron كومپانياسىمەن مۇناي-گاز سالاسىن دامىتۋ جونىندەگى كەلىسىم تۋرالى جاڭالىقتاردىڭ اسەرىنەن. ەلىمىزدىڭ ەڭ ءىرى اۋە تاسىمالداۋشىسى ءوز اكسيالارىن شامامەن 2,2 ميلليون دوللارعا ساتىپ العان، ال Chevron ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا جانە كادرلاردى دايارلاۋعا شامامەن 130 ميلليون دوللار سالماقشى. يندەكستى قوسىمشا قولدادى باسقا ەميتەنتتەردىڭ باعالارىنىڭ ورتاشا ءوسىمى: 10 كومپانيانىڭ 5 ءىنىڭ باعاسى 0,1-0,7 پايىز ارالىعىندا ءوستى، ال تەك ءۇش ەميتەنتتىڭ باعاسى ءسال تومەندەدى. نارىقتىڭ وڭ ديناميكاسىنىڭ سەبەبى كورپوراتيۆتىك جاڭالىقتار مەن قارجىلىق كورسەتكىشتەردىڭ جاقسارۋىن كۇتكەن ينۆەستورلاردىڭ قىزىعۋشىلىعىنىڭ ءوسۋى بولۋى مۇمكىن.
مۇناي
سەيسەنبىدە مۇناي باعاسى 1,6 پايىز ءوستى - باررەلگە 67,6 دوللارعا دەيىن، سەبەبى يراك كۋرديستانىنان ەكسپورتتى قايتا باستاۋ تۋرالى كەلىسىم توقتاپ قالدى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ الەم نارىعىنداعى ۇسىنىستىڭ ارتىق بولۋى تۋرالى الاڭداۋشىلىقتارىن ازايتتى. باعالاردى قوسىمشا قولداعانى – ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنداعى سوزدەرى. دونالد ترامپ رەسەيدى سوعىستى توقتاتۋعا ءماجبۇر ەتۋ ءۇشىن قاتال تاريفتىك شارالاردى قولدانۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. سونىمەن قاتار، ول ا ق ش سانكسيالارىنىڭ ەنگىزىلۋىن ناتو جانە ە و وداقتاستارىنىڭ شەكتەۋلەرىن كۇشەيتۋگە بايلانىستىردى. وسىلايشا، ترامپ ەۋروپا ەلدەرىنەن رەسەيلىك مۇنايدى تولىقتاي ساتىپ الۋدى توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.
تاۋەكەل اكتيۆتەر
ا ق ش قور نارىعى يندەكسى سەيسەنبىدە رەكوردتىق ماكسيمۋمداردان تومەندەپ، 0,2-0,9 پايىز قۇلدىرادى. بۇل ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسىنىڭ باسشىسى دجەروم پاۋەللدىڭ بازالىق ستاۆكانى تومەندەتۋدەن كەيىنگى العاشقى مالىمدەمەسىنەن كەيىن بولدى. رەزەرۆ باسشىسى «قاۋىپسىز جول جوق» دەپ اتاپ، تولىق جۇمىسپەن قامتۋدى جانە باعا تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ مىندەتتەرىن ورىنداۋ قيىن ەكەنىن ايتتى، سونداي-اق اكسيالاردىڭ باعاسى «جەتكىلىكتى جوعارى» ەكەنىن كورسەتتى. پاۋەلل ەڭبەك نارىعىنا كوبىرەك نازار اۋدارۋ قاجەتتىگىن جانە جازدا جۇمىسپەن قامتۋ ءوسىمىنىڭ باسەڭدەگەنىن، سونداي-اق جۇمىس كۇشىنىڭ كەڭەيۋىنىڭ تومەندەگەنىن اتاپ ءوتتى. سول ماۋسىمدا ەكونوميكا جۇمىس كۇشى سۇرانىسىن تولىعىمەن قاناعاتتاندىرمادى.
سونىمەن بىرگە، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق جانە دامۋ ۇيىمى (ە ى د ۇ) ءوز توقساندىق ەسەبىندە ا ق ش ەكونوميكاسىنىڭ 2025-جىلى 1,8 پايىز، 2026-جىلى 1,5 پايىز ءوسۋىن بولجاپ وتىر، 2024-جىلى بۇل كورسەتكىش 2,8 پايىز بولدى. ماۋسىمدا ە ى د ۇ 2025-جىلعا 1,6 پايىز ءوسۋ، ال 2026-جىلعا 1,5 پايىز دەپ بولجاعان ەدى.
قورعاۋشى اكتيۆتەر
نارىقتا ينفلياتسيالىق الاڭداۋشىلىق پەن گەوساياسي بەلگىسىزدىك كۇشەيگەن شاقتا كەيبىر تاۋەكەلسىز اكتيۆتەرگە سۇرانىس ساقتالىپ وتىر. التىن باعاسى 0,6 پايىز ءوسىپ، تروي ۋنتسياسى ءۇشىن 3796 دوللارعا جەتتى؛ 10 جىلدىق ا ق ش مەملەكەتتىك وبليگاتسيالارىنىڭ كىرىستىلىگى 4,15 پايىزبەن 4,12 پايىزعا تومەندەدى؛ دوللار يندەكسى 0,1 پايىز قۇلدىراپ، 97,3 پۋنكتتە بەكىدى.
ايتا كەتەيىك، Kurs.kz مالىمەتىنشە، قازىرگى ۋاقىتتا الماتىنىڭ اقشا ايىرباستاۋ پۋنكتەرىندە:
- دوللار: ساتىپ الۋ - 544,33 تەڭگە، ساتۋ - 546,33 تەڭگە؛
- ەۋرو: ساتىپ الۋ - 639,44 تەڭگە، ساتۋ - 643,93 تەڭگە؛
- رۋبل 6,42 - 6,55 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانادى.
- يۋان 75,97-78,69 تەڭگە ارالىعىندا ساۋدالانىپ جاتىر.