قارجى نارىعىنداعى سوڭعى وزگەرىستەر: تەڭگە نىعايدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تاعى ءالسىز جۇمىسپەن قامتۋ ەسەبىنەن كەيىن قور يندەكستەرى مەن مۇناي باعاسى تومەندەدى. بۇل ەل ەكونوميكاسىنىڭ جالپى جاعدايىنا الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتتى، ءبىراق ف ر ج (ا ق ش فەدەرالدىق رەزەرۆ جۇيەسى) پايىزدىق مولشەرلەمەسىن تومەندەتۋ كۇتىلىمىن نىعايتتى، دەپ جازدى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى.
شەتەل ۆاليۋتاسىنا دەگەن ارتىق سۇرانىس اياسىندا USDKZT ۆاليۋتالىق جۇبى بويىنشا كۋرس تومەندەي باستادى - دوللار ءۇشىن 537,77 تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى (-2,25 تەڭگە). ساۋدا كولەمى 267,0 ميلليون دوللاردى قۇرادى (+104,9 ميلليون دوللار).
تەڭگەگە قولداۋ كورسەتىپ وتىرعان نەگىزگى فاكتورلار:
شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋدىڭ تارتىمدى باعامى؛
قاتاڭ اقشا- نەسيە ساياساتى؛
ۇلتتىق بانكتىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىن نەتتو-ساتۋىنىڭ ارتۋى؛
قىسقا مەرزىمدى كۋرستىق كۇتۋلەردىڭ جاقسارۋى؛
كۆازيمەملەكەتتىك سەكتور سۋبەكتىلەرى مەن ەكسپورتتاۋشىلاردىڭ شەتەل ۆاليۋتاسىن ساتۋى.
قازاقستان پرەزيدەنتىنىڭ حالىققا جىل سايىنعى جولداۋى جانە قازاقستانداعى كوتەرمە تاۋارلار باعاسىنا قاتىستى دەرەكتەر كەلەسىدەي:
قازىرگى سەسسيادا (10:45، الماتى) USDKZT جۇبى 534,86 تەڭگە دەڭگەيىندە ساۋدالانىپ جاتىر.
اقشا نارىعى
ا ق شا نارىعىنىڭ ينديكاتيۆتىك مولشەرلەمەلەرى شامامەن نولدىك ءوسىمدى كورسەتتى. بۇل قىسقا مەرزىمدى وتىمدىلىككە سۇرانىستىڭ جوعارى ەمەستىگىن بىلدىرەدى، دەگەنمەن جۇيەدەگى قۇرىلىمدىق وتىمدىلىك ارتىقشىلىعى ودان ءارى ازايىپ كەلەدى.
TONIA مولشەرلەمەسى 15,83 پايىزدان 15,84 پايىزعا دەيىن ءوستى.
SWAP-1D كىرىستىلىگى 11,48 پايىزدان 11,49 پايىزعا دەيىن كوتەرىلدى.
جالپى ساۋدا كولەمى 472,7 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى (+31,7 ميلليارد).
ۇلتتىق بانكتىڭ دەپوزيتتىك اۋكتسيونىنا سۇرانىس 611,0 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى (-613 ميلليارد)، ول تولىق كولەمدە جىلدىق 16,5 پايىز مولشەرلەمەمەن قاناعاتتاندىرىلدى. سونىمەن قاتار، ۇلتتىق بانكتىڭ وپەراتسيالار بويىنشا اشىق پوزيتسياسى 5,1 تريلليون تەڭگەگە دەيىن تومەندەدى.
قور نارىعى
جۇما كۇنى KASE يندەكسى 7075,3 پۋنكتكە دەيىن تومەندەدى (-0,4 پايىز). ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ كەلەسى اكسيالاردا بايقالدى:
ب س ك (بانك سەنتركرەديت) - 2,6 پايىز؛
ق م گ (قازمۇنايگاز) - 1,1 پايىز.
بۇل قىسقارۋ اكسيالاردىڭ بۇعان دەيىنگى وسۋىنەن كەيىن پايدا بەلگىلەۋمەن بايلانىستى بولدى. الايدا، بۇل تومەندەۋ جارتىلاي:
حالىق بانكىنىڭ اكسيالارىنىڭ +2,5 پايىز وسۋىمەن وتەلدى (جاقسى كۆارتالدىق ەسەپ ناتيجەسىندە).
ينۆەستورلار ءالى دە جەكەلەگەن اكسيالارعا نازار اۋدارۋدا، ال نارىقتاعى كەڭ اۋقىمدى قاعازدارعا دەگەن سۇرانىس شەكتەۋلى بولىپ قالۋدا (باسقا قاعازدار بويىنشا وزگەرىستەر 0,4 پايىزدان اسپادى).
مۇناي
جۇما كۇنى مۇناي باعاسى ا ق ش-تاعى ءالسىز جۇمىسپەن قامتۋ ەسەبىنەن كەيىن تومەندەدى - باررەل ءۇشىن 65,5 دوللارعا دەيىن (-2,2 پايىز). بۇل ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارعا دەگەن سۇرانىس بولجامىن ناشارلاتتى. قوسىمشا قىسىمدى وپەك+ ۇيىمىنىڭ ۇسىنىستى ارتتىرۋعا قاتىستى كۇتىلىمدەرى تۋدىردى.
جەكسەنبىدە مۇناي كارتەلى قازان ايىنان باستاپ ءوندىرۋ كولەمىن ارتتىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە كەلدى. دەگەنمەن، ساۋد ارابياسىنىڭ باستاماسىمەن نارىقتاعى ۇلەسىن قالپىنا كەلتىرۋگە ۇمتىلعان ۇيىم بۇرىنعى كەزەڭدەرمەن سالىستىرعاندا ءوندىرۋدى باياۋ ارتتىرادى.
تاۋەكەلدى اكتيۆتەر
ا ق ش-تاعى قور يندەكستەرى ءالسىز جۇمىسپەن قامتۋ دەرەكتەرىنەن كەيىن 0,03- 0,5 پايىز ارالىعىندا تومەندەدى. بۇل ەكونوميكانىڭ جالپى جاعدايىنا دەگەن الاڭداۋشىلىقتى ارتتىردى، ءبىراق 17-قىركۇيەكتە ف ر ج مولشەرلەمەنى تومەندەتۋى مۇمكىن دەگەن كۇتىلىمدى نىعايتتى.
تامىزدا ا ق ش-تا اۋىل شارۋاشىلىعىنان تىس سەكتوردا جۇمىس ورىندارى نەبارى 22 مىڭعا ارتتى. بۇل كونسەنسۋس بولجامىنان (75 مىڭ) الدەقايدا تومەن. شىلدە ايىنداعى كورسەتكىش - 73 مىڭ بولاتىن. ف ر ج ءتوراعاسى دجەروم پاۋەلل وتكەن ايدا-اق، قىركۇيەكتەگى وتىرىستا ساياساتتى جۇمسارتۋعا نەگىز بولاتىنداي ەكونوميكالىق جاعداي قالىپتاسۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
وسى اپتادا ينۆەستورلاردىڭ نازارى كەلەسى ماكرودەرەكتەرگە اۋادى:
ا ق ش: تۇتىنۋشىلىق نەسيە، ينفلياتسيا، ەڭبەك نارىعى جانە 3-، 10-، 30-جىلدىق وبليگاتسيالار اۋكسيونى؛
ەۋرووداق: ەۋروتوپ پەن ە س ب وتىرىستارى؛
ۇلى بريتانيا: بولشەك ساۋدا، ەڭبەك نارىعى، ج ءى ءو جانە ساۋدا بالانسى؛
قىتاي: ساۋدا بالانسى مەن ينفلياتسيا؛
رەسەي: ينفلياتسيا، 2-توقسان ج ءى ءو جانە رەسەي بانكىنىڭ وتىرىسى.
سونىمەن قاتار، نارىق قاتىسۋشىلارى كورپوراتيۆتىك ەسەپتەر مەن باسقا دا وقيعالارعا نازار اۋدارادى.
قاۋىپسىز اكتيۆتەر
ا ق ش-تاعى جۇمىسپەن قامتۋ بويىنشا ءالسىز ەسەپ پەن ف ر ج مولشەرلەمەسىن تومەندەتۋ كۇتىمدەرى اياسىندا كەيبىر قاۋىپسىز اكتيۆتەرگە سۇرانىس ارتتى:
التىن باعاسى 0,6 پايىزعا ءوسىپ، ءبىر تروي ۋنتسيا ءۇشىن 3614 دوللارعا جەتتى؛
ا ق ش-تىڭ 10 جىلدىق وبليگاتسيالارىنىڭ كىرىستىلىگى 4,18 پايىزدان 4,09 پايىزعا دەيىن تومەندەدى؛
ا ق ش دوللار يندەكسى 0,3 پايىزعا السىرەپ، 98,2 پۋنكتكە دەيىن تومەندەدى.
ال بۇگىنگى استانا مەن الماتىداعى ايىرباس پۋنكتەرىندە دوللار، ەۋرو جانە ءرۋبلدىڭ ساتىپ الۋ جانە ساتۋ بويىنشا ورتاشا باعامى قانداي ەكەنىن بىلگىڭىز كەلسە، مىنا سىلتەمەدەن وقىڭىز.