قارجى نارىعىندا اشىقتىق ارتادى: بانكتەر تاۋەكەل تۋرالى كوبىرەك اقپارات جاريالايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بانكتەردىڭ تاۋەكەلدەر تۋرالى مالىمەتتەردى جاريا ەتۋىنە قاتىستى جاڭا تالاپتاردى قابىلداۋ كوزدەلىپ وتىر. ءتيىستى قاۋلى جوباسىن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى ازىرلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
قۇجات ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەر مەن بانك- رەزيدەنت ەمەستەردىڭ فيليالدارى ءۇشىن تاۋەكەلدەردى باسقارۋ جانە ىشكى باقىلاۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ قاعيدالارىن بەلگىلەيتىن №188-قاۋلىعا وزگەرىستەر ەنگىزەدى.
ءبىرىنشى كەزەڭدە، 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا، بۇل قاعيدالارعا مەنشىكتى كاپيتال مەن كرەديتتىك تاۋەكەلدەر تۋرالى اقپاراتتى جاريالاۋ بويىنشا تولىقتىرۋلار ەنگىزىلگەن بولاتىن. جاڭا تۇزەتۋلەر پاكەتى بازەل III (Pillar 3) ستاندارتتارىن ەنگىزۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭى بولادى.
جوباعا سايكەس، بانكتەر كەڭەيتىلگەن ەسەپتىلىكتى ۇسىنۋعا مىندەتتى بولادى:
وپەراتسيالىق تاۋەكەل بويىنشا - تاۋەكەلدىڭ سيپاتى مەن ونى باسقارۋ تۋرالى جالپى مالىمەتتەر، سونداي- اق تاريحي زالالداردى كورسەتەتىن كەستەلەر؛
نارىقتىق تاۋەكەل بويىنشا - تاۋەكەلدىڭ سيپاتى مەن كوزدەرى، ونى باعالاۋ ادىستەرى جانە تاۋەكەلدىڭ مولشەرى تۋرالى اقپارات. بۇل مالىمەتتەر ستاندارتتالعان تاسىلمەن ەسەپتەلىپ، پايىزدىق، قورلىق، ۆاليۋتا جانە تاۋار تاۋەكەلدەرىنە جىكتەلەدى؛
وتىمدىلىك تاۋەكەلى بويىنشا - وتىمدىلىكتى باسقارۋ ساياساتى تۋرالى مالىمەتتەر جانە وتىمدىلىكتى جابۋ كوەففيتسيەنتتەرى (LCR ،NSFR) كورسەتىلگەن كەستەلەر.
- جوبا بازەل III تالاپتارىن كەزەڭ- كەزەڭىمەن ەنگىزۋ اياسىندا اقپاراتتى اشۋ ءتارتىبىن ەنگىزۋ ءۇشىن ازىرلەندى. بۇل ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردە اشىقتىقتى ارتتىرۋ مەن نارىقتىق ءتارتىپتى نىعايتۋعا باعىتتالعان، - دەپ ءتۇسىندىردى اگەنتتىك.
وزگەرىستەردىڭ باستى ماقساتى - بانكتەردىڭ اشىق جۇمىس ىستەۋىن قامتاماسىز ەتۋ، ال كليەنتتەر، ينۆەستورلار مەن رەتتەۋشى ناقتى تاۋەكەلدەردى كورىپ، بانك قانشالىقتى تۇراقتى ەكەنىن الدىن الا باعالاي الۋى ءتيىس. قنردا قۇجاتتى قابىلداۋ الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق نەمەسە قۇقىقتىق تەرىس سالدارعا اكەلمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ءبىز قازاقستاندا جاڭا بانك تۋرالى زاڭ دايىندالىپ جاتقانىن، ونىڭ نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن جانە نەنى وزگەرتەتىنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.