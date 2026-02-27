قارجى مينيسترلىگى بيزنەسكە جۇكتەمەنى ازايتۋدىڭ جاڭا تەتىكتەرىن ۇسىندى
استانا. KAZINFORM – ق ر قارجى مينيسترلىگىنىڭ كەڭەيتىلگەن القا وتىرىسىندا ەلدىڭ قارجى ساياساتىنىڭ الداعى باعىتتارى تالقىلاندى. جيىندا بيۋجەت شىعىستارىن وڭتايلاندىرۋ، بيزنەسكە جەڭىلدىك بەرۋ جانە سيفرلى تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
2026-جىل مەملەكەتتىك قارجى جۇيەسىن سيفرلى ترانسفورماتسيالاۋ مەن اشىق باسقارۋدىڭ شەشۋشى كەزەڭى بولماق.
ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ، قوعامدىق كەڭەس ءتوراعاسى جاقسىبەك قۇلەكەيەۆ جانە ۆەدومستۆونىڭ باسشىلىق قۇرامى جيىنعا قاتىستى.
ۆيتسە- پرەمەر سەرىك جۇمانعارين 2025-جىلى قازاقستاننىڭ ىشكى جالپى ءونىمى 300 ميلليارد دوللاردان اسىپ، جان باسىنا شاققانداعى ءى ج ءو 15 مىڭ دوللارعا جەتكەنىن اتاپ ءوتتى. ول بيۋجەت-سالىق رەفورماسىنىڭ نەگىزگى ماقساتى مەملەكەتتىك قارجىنى شوعىرلاندىرۋ ەكەنىن ايتتى.
- قازىر بيۋجەت شىعىستارىن ودان ءارى وڭتايلاندىرۋداعى نەگىزگى ءرول قارجى مينيسترلىگىنە جۇكتەلگەن. مەملەكەت دامۋىنىڭ الەۋمەتتىك باعىتى ساقتالادى، ءبىراق بارلىق بيۋجەتتىك باعدارلاما قاتاڭ ريەۆيزيادان وتەدى. بيۋجەت شىعىستارىنا تۇراقتى تەكسەرىس جۇرگىزەمىز، ال بيۋجەت جوبالارىن ىرىكتەۋ تەتىگىن جەتىلدىرۋ - ءبىزدىڭ باستى مىندەتىمىز، - دەدى ول.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسى مەن الداعى رەفەرەندۋمعا توقتالىپ، ادىلەتتىلىك پەن تەڭ مۇمكىندىكتەر قاعيداتتارى قارجى ساياساتىنىڭ نەگىزى بولاتىنىن ايتتى.
- اتا زاڭنىڭ جاڭا ماتىنىندە زاڭ الدىندا بارلىعىنىڭ تەڭ بولۋى، تەڭگەرىمدى ادال ەكونوميكا، مۇمكىندىكتەردى ءادىل ءبولۋ جانە ازاماتتاردى ەستيتىن مەملەكەت قاعيدالارى ايقىن كورسەتىلگەن، - دەدى مينيستر.
مەملەكەتتىك قارجى جونىندەگى قوعامدىق كەڭەستىڭ ءرولى دە ەرەكشە اتاپ ءوتىلدى. كەڭەس ءتوراعاسى جاقسىبەك قۇلەكەيەۆ بارلىق ۇسىنىس قارجى مينيسترلىگى تاراپىنان تولىق پىسىقتالعانىن جەتكىزدى. بۇل ىنتىماقتاستىق ناقتى قارجىلىق ناتيجەلەرمەن راستالدى. ماسەلەن، 2025-جىلى بيۋجەتتىڭ كىرىسى (ترانسفەرتتەردى ەسەپتەمەگەندە) 24,6 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، جوسپار 100,1 پايىزعا ورىندالدى. ال 2026-جىلعا سالىق تۇسىمدەرى 18,9 تريلليون تەڭگە دەپ بەكىتىلدى، بۇل 2025-جىلمەن سالىستىرعاندا %30,6 عا جوعارى.
سيفرلاندىرۋ سالاسىندا «مەملەكەتتىك قارجىنىڭ سيفرلى كارتاسى» جوباسى ازىرلەندى. ول وڭىرلىك بيۋجەتتەردىڭ كىرىس-شىعىس دەرەكتەرىن گەونۇكتەلەر ارقىلى ۆيزۋاليزاتسيالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بيىل پلاتفورما ج ي- اناليتيكاسىن قولدانىپ، ۇلتتىق ەكونوميكانى تولىق تالداۋعا ارنالعان قۇرالعا اينالادى.
بيزنەسكە قولداۋ شارالارى دا نازاردان تىس قالمادى. قارجى مينيسترلىگى «تازا پاراقتان» تەتىگىن ىسكە قوسىپ، ميكرو جانە شاعىن بيزنەسكە ءبىر رەتتىك جەڭىلدىك اكتسياسىن وتكىزدى. كەيبىر تەكسەرۋلەرگە ۋاقىتشا موراتوري ەنگىزىلىپ، كاسىپكەرلەرگە جۇكتەمە ازايتىلدى. سونىمەن قاتار، كولەڭكەلى ەكونوميكانى تەجەۋگە جانە سيفرلى سورە قۇرۋعا باعىتتالعان كەشەندى جوسپار جاسالدى.
جيىندا مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ، اۋديت، سالىق جانە كەدەن اكىمشىلىگىن سيفرلاندىرۋ، مەملەكەتتىك مۇلىكتى باسقارۋ جانە سيفرلى تەڭگەنى پايدالانۋ ماسەلەلەرى قارالدى.
سونىمەن قاتار، دەنساۋلىق ساقتاۋ مەن ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى تولەمدەر مەن قارجى اعىندارىنىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ شارالارى پىسىقتالدى.
سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل دا ەرەكشە نازاردا بولدى. قارجى ءمينيسترى بۇل - ەلىمىزدەگى باسىم مىندەتتەردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى.
القا قاتىسۋشىلارى 2026-جىلدى ستراتەگيالىق مىندەتتەردى ورىنداۋدا شەشۋشى كەزەڭ دەپ باعالادى. سيفرلى ترانسفورماتسيا، جاساندى ينتەللەكت ەنگىزۋ، بيزنەسكە جاڭا قولداۋ تەتىكتەرىن جاساۋ جانە بيۋجەت قاراجاتىن اشىق باسقارۋ - مينيسترلىكتىڭ باستى باعىتى بولىپ قالا بەرمەك.
بۇعان دەيىن سالىق رەفورماسى اياسىندا قارجى قۇرالدارىنا قاتىستى داۋلى نورمالار تالقىلانعان ەدى.