قارجى مينيسترلىگى: 25 ءىرى كومپانيا سالىقتىق رۋللينگ جۇيەسىنە قوسىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 25 ءىرى كومپانيا سالىقتىق رۋللينگ قاعيداتى بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل تۋرالى ماجىلىستە وتكەن «سالىقتىق رۋللينگ - سالىق زاڭناماسىن تۇسىنىكتى قولدانۋدىڭ ءتيىمدى جۇيەسى» اتتى دوڭگەلەك ۇستەل بارىسىندا ق ر قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆ ءمالىم ەتتى.
ۆيتسە- ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، سالىقتىق رۋللينگ جۇيەسى كومپانيالاردىڭ قىزمەتىن الدىن الا تالداپ، ولاردىڭ بولاشاق سالىق مىندەتتەمەلەرىنە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- مىسالى، مەن بەلگىلى ءبىر كەلىسىمشارت جاساسپاقپىن، تاۋار جەتكىزۋ بەلگىلى ءبىر ايدا جۇزەگە اسادى. وسىنداي جاعدايدا مەن سالىقتى قالاي تولەيمىن، ەسەپتى قالاي جۇرگىزەمىن دەگەن سۇراقتار تۋىنداۋى مۇمكىن. مىنە، سالىقتىق رۋللينگ ەنگىزىلگەن جاعدايدا مەملەكەتتىك ورگاننىڭ ماماندارى بولجامدى سالىق مىندەتتەمەلەرى بويىنشا ناقتى جاۋاپ بەرە الادى، - دەدى ەرجان ءبىرجانوۆ.
جاڭا جۇيە جاڭارتىلعان سالىق كودەكسى اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ وتىر. قازىرگى تاڭدا كولدەنەڭ مونيتورينگ جوباسىنا 25 ءىرى كومپانيا قاتىسىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار مينيسترلىك سالىق سالاسىندا ءجيى قويىلاتىن سۇراقتارعا ارنالعان دەرەكتەر بازاسىن قالىپتاستىرىپ جاتىر.
- جاڭا سالىق كودەكسى ەنگىزىلگەننەن كەيىن كوپتەگەن سۇراقتار تۋىنداپ جاتىر. مىسالى، وتكەن جىلى سالىقتىق نورمالار بويىنشا تۇسىنىكتەمە الۋ ءۇشىن شامامەن 400 مىڭ سالىق تولەۋشى جۇگىنگەن. سول سەبەپتى ءبىز ەڭ وزەكتى سۇراقتار مەن جاۋاپتاردى قامتيتىن دەرەكتەر بازاسىن ازىرلەپ جاتىرمىز. ول ءبىزدىڭ پورتالعا ورنالاستىرىلادى. بازادا جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرى بار ىزدەۋ جۇيەسى جۇمىس ىستەيدى. ياعني قولدانۋشىعا ناقتى باپتى ەنگىزۋدىڭ قاجەتى جوق، قاراپايىم سۇراق قويسا، جۇيە ءتيىستى جاۋاپتى اۆتوماتتى تۇردە ۇسىنادى، - دەپ تولىقتىردى ۆيتسە- مينيستر.