قارجى ءمينيسترى سالىق سالۋدىڭ سەرۆيستىك مودەلى قالاي ىسكە اساتىنىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا سالىقتى اكىمشىلەندىرۋدىڭ سەرۆيستىك مودەلى قازىرگى جۇيەدەن نەسىمەن ەرەكشەلەنەتىنىن ايتتى.
- نەگىزگى ءتاسىل - «باقىلاۋ ءۇشىن عانا باقىلاۋ» ساياساتىنان كەتىپ، سالىق تولەۋشى جۇيەگە تىركەلگەن ساتتەن باستاپ ونىڭ بۇكىل قىزمەتىنە سەرۆيستىك سۇيەمەلدەۋگە كوشەمىز. بۇل مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ جانە باسقا دا سيفرلىق ارنالاردىڭ پلاتفورمالارىندا ەلەكتروندىق سەرۆيستەر مەن ينتەگراتسيالاردى دامىتۋ ارقىلى قامتاماسىز ەتىلەدى. ونىڭ ىشىندە:
* دەكلاراتسيالاردى الدىن الا تولتىرۋ جانە اۆتوماتتى تۇردە دەكلاراتسيالاۋ؛
* سالىق ەسەبىن بەرۋ مەرزىمىنىڭ باستالۋى سياقتى ماڭىزدى وقيعالار تۋرالى push-حابارلامالار جىبەرىپ وتىرۋ؛
* مەملەكەتتىك باجدى اۆتوماتتى تۇردە قايتارۋ نەمەسە سالىقتاردى ەسەپكە جاتقىزۋ سياقتى جەكەلەگەن پروتسەستەردى «ءوتىنىشسىز» فورماتتا كورسەتۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
سونداي-اق، ول مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ پلاتفورماسى قوسىلعان قۇن سالىعىن تولەۋشى رەتىندە تىركەلگەن كاسىپكەرلەردى ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالارىمەن جۇمىس ىستەۋ ءتارتىبى، قوسىلعان قۇن سالىعى بويىنشا بازالىق ۇعىمدار، ەلەكتروندىق شوت فاكتۋرالارىن جازىپ بەرۋدىڭ جانە دەكلاراتسيانى تاپسىرۋدىڭ نەگىزگى مەرزىمدەرى تۋرالى بازالىق وقۋدان وتكىزەتىنىن ايتتى.