قاربىز الۋعا ءالى ەرتە مە؟ مينيسترلىك قاۋىپسىز ۋاقىتتى اتادى
استانا. KAZINFORM - شىلدەنىڭ ورتاسىندا قاربىز جەۋگە بولا ما الدە تامىزدى، ءتىپتى كۇزدى كۇتكەن دۇرىس پا؟ ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ وسى ساۋالعا جاۋاپ بەردى.
شەنەۋنىككە «ساراپشى رەتىندە پىكىرىڭىز قانداي؟ قازىر قاربىز جەۋگە بولا ما الدە تامىز نەمەسە كۇز مەزگىلىن كۇتۋگە كەڭەس بەرەسىز بە؟» دەگەن سۇراق قويىلعان.
ازات سۇلتانوۆ قازاقستاندا باقشا داقىلدارىن ءوسىرۋدىڭ بىرنەشە تەحنولوگياسى بار ەكەنىن ايتتى: جابىن استىندا، ورتاشا پىسەتىن، كەش پىسەتىن جانە جىل بويى وسەتىن سورتتار. سوڭعىسى وزگە ەلدەردەن يمپورتتالادى.
«باقشا ونىمدەرىن شىلدەنىڭ اياعىنان قىركۇيەككە دەيىنگى ارالىقتا جەۋ قاۋىپسىز. بۇل كەزەڭدە ولار ەشقانداي قوسپاسىز، تىڭايتقىشسىز جانە ءوسۋ ستيمۋلياتورلارىنسىز تابيعي جولمەن پىسەدى. اسىرەسە، بالالار ازىرگە جەمەگەنى ابزال. بۇل - ساراپشى رەتىندەگى جەكە پىكىرىم»، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ول قازاقستانعا سىرتتان اكەلىنەتىن جەمىس-جيدەك پەن كوكونىس ونىمدەرى ءتۇرلى زيانكەس پەن اۋرۋ بار-جوقتىعىنا فيتوسانيتاريا باقىلاۋىنان وتەتىنىن ايتتى.
«سوندىقتان ونىمدەر قاۋىپسىز دەپ سانايمىز. ءبىراق حيميالىق زاتتاردىڭ قالدىقتارى ازاماتتار ءۇشىن قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن، بۇل رەتتە سانيتاريا-ەپيدەميولوگيالىق قىزمەتپەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز»، - دەدى ازات سۇلتانوۆ.
بۇعان دەيىن دە دارىگەرلەر ازاماتتاردى ەرتە پىسكەن قاربىز بەن قاۋىندى ساتىپ الۋعا اسىقپاۋعا شاقىرعان بولاتىن.