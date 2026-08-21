قاراعاندىدا تيكتوك-تاعى ارەكەتى ءۇشىن 56 جاستاعى ستريمەر 10 تاۋلىككە قامالدى
استانا. قازاقپارات - TikTok-تاعى كونتەنتى ءۇشىن قاراعاندىلىق ستريمەر جاۋاپقا تارتىلدى، دەپ حابارلايدى ق ر ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاراعاندى وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ينتەرنەت كەڭىستىگىنە جۇرگىزىلگەن مونيتورينگ بارىسىندا TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندە 56 جاستاعى ستريمەردىڭ قوعامدا تەرىس پىكىر قالىپتاستىراتىن جانە زاڭ تالاپتارىنا قايشى ارەكەتتەرىن انىقتادى.
قاراعاندى قالاسىنىڭ تۇرعىنى ەركەن جانتىكپايەۆ TikTok الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى بەلسەندىلىگىمەن تانىمال. ول ايەلدەر كيىمىن كيىپ، قۇقىققا قايشى مازمۇنداعى بەينەماتەريالدار جاريالاعان. اتالعان دەرەك بويىنشا پوليتسيا تاراپىنان ءتيىستى شارالار قابىلداندى.
سوت قاۋلىسىمەن ازاماتقا 10 تاۋلىك اكىمشىلىك قاماۋ جازاسى تاعايىندالىپ، رەسمي ەسكەرتۋ جاسالدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى ازاماتتىڭ ارەكەتى زاڭ تالاپتارى مەن قوعامدىق تارتىپكە قايشى كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى. مۇنداي ارەكەتتەرگە قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، زاڭنامادا كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىك شارالارى قولدانىلادى.
- قازىر ەركەن جانتىكپايەۆ الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى اككاۋنتتارىن جويعان. سونىمەن قاتار پوليتسيا تاراپىنان وعان قاتىستى باقىلاۋ جالعاسىپ جاتىر. ەسكەرتۋ تالاپتارىن قايتا بۇزعان جاعدايدا، قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس نەعۇرلىم قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىك قاراستىرىلۋى مۇمكىن، - دەيدى ءتارتىپ ساقشىلارى.
پوليتسيا ازاماتتاردى الەۋمەتتىك جەلىلەردى پايدالانۋ كەزىندە قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋعا، قوعامدىق تارتىپكە قايشى جانە قۇقىققا سىيىمسىز كونتەنت تاراتپاۋعا شاقىرادى.