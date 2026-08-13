قاراعاندىدا قىزمەتكەر ءوزى جۇمىس ىستەيتىن سۇلۋلىق سالونىن توناپ كەتتى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا ءوزى جۇمىس ىستەيتىن سۇلۋلىق سالونىنان اقشا ۇرلاعان قىزمەتكەر سىبايلاسىمەن بىرگە ۇستالدى.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، سالون قىزمەتكەرى جۇمىس ورنىنىڭ ىشكى ءتارتىبىن، جۇمىس كەستەسىن جانە اقشا قاراجاتى ساقتالاتىن ورىندى جاقسى بىلگەن. وسى مۇمكىندىكتى پايدالانىپ، ول سىبايلاسىمەن الدىن الا ءسوز بايلاسىپ، سالونعا زاڭسىز كىرىپ، كاسساداعى اقشانى جىمقىرعان.
- قىلمىس ءساتى سالوندا ورناتىلعان بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنا ءتۇسىپ قالعان. بەينەجازبالاردى زەردەلەۋ بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىلەردىڭ ارەكەتىن انىقتاپ، ولاردىڭ جەكە باسىن جەدەل تۇردە انىقتاعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سالون يەسى تاڭەرتەڭ جۇمىسقا كەلگەن كەزدە اقشاسىنىڭ جوعالعانىن بايقاپ، پوليتسياعا حابارلاسقان.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىلەردى انىقتاپ، ۇستاۋعا باعىتتالعان جەدەل-ىزدەستىرۋ ءىس-شارالارىن جۇرگىزدى. ناتيجەسىندە كۇدىكتىلەر قالادان شىعىپ كەتۋگە ارەكەت جاساعان كەزدە تەمىرجول ۆوكزالىندا ۇستالدى.
قازىرگى ۋاقىتتا اتالعان فاكتى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، سوتقا دەيىنگى تەرگەپ- تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسىندا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ، كەلتىرىلگەن زالال كولەمى ناقتىلانادى.