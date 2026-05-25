قاراعاندىدا جەڭىل كولىك قاعىپ كەتكەن بويجەتكەن كوز جۇمدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدا 23-مامىر كۇنى ۋنيۆەرسيتەت كوشەسىندە ادام ولىمىنە اكەلگەن جول-كولىك وقيعاسى بولدى. كولىك قاعىپ كەتكەن 20 جاستاعى بويجەتكەن وقيعا ورنىندا قازا تاپتى. اتالعان فاكتى بويىنشا تەرگەۋ باستالدى.
23-مامىر كۇنى قاراعاندىدا جاياۋ جۇرگىنشىنىڭ قاتىسۋىمەن ادام ولىمىنە اكەلگەن جول اپاتى تىركەلدى. قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول-كولىك وقيعاسى ۋنيۆەرسيتەت كوشەسىندە بولعان.
الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ۋنيۆەرسيتەت كوشەسىمەن كەلە جاتقان Lada اۆتوكولىگىنىڭ 33 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى جولدىڭ بەلگىلەنبەگەن جەرىنەن ءوتىپ بارا جاتقان 20 جاستاعى قىزدى قاعىپ كەتكەن.
العان اۋىر جاراقاتتارىنىڭ سالدارىنان بويجەتكەن جەدەل جاردەم قىزمەتى كەلگەنگە دەيىن وقيعا ورنىندا كوز جۇمعان.
جول-كولىك وقيعاسى فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسەيلەر بولعان جاعدايدىڭ بارلىق ءمان-جايىن انىقتاۋعا باعىتتالعان قاجەتتى تەرگەۋ ارەكەتتەرىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزۋشىلەر مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا، جولدا بارىنشا مۇقيات ءارى جاۋاپتى بولۋعا شاقىرادى، - دەپ حابارلادى قاراعاندى وبلىسى پ د باسپا ءسوز قىزمەتى.