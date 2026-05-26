قاراعاندىدا التى بالاعا جاسالعان قورلىق: پروكۋرور 12 جىلعا دەيىن جازا سۇرادى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدا پاتروناتتىق تاربيەدەگى بالالارعا قاتىستى قاتىگەزدىك كورسەتۋ ءىسى بويىنشا سوت جارىس ءسوزى باستالدى. مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى ايىپتالۋشىلارعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ كامەلەتكە تولماعاندار ىستەرى جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىندا التى بالانى پاتروناتتىق تاربيەسىنە العان ەرلى-زايىپتىلار مەن ولاردىڭ كامەلەتكە تولعان قىزىنا قاتىستى ءىس قارالىپ جاتىر. ءىس بۇعان دەيىن قوسىمشا تەرگەۋگە قايتارىلعان بولاتىن.
تەرگەۋ نۇسقاسىنا سايكەس، قارقارالى اۋدانىنداعى پەداگوگتەر وتباسى بالالار ۇيىنەن الىنعان بالالاردى بەس جىل بويى جۇيەلى تۇردە قورلاعان. ولارعا اۋىر شارۋاشىلىق جۇمىستارىن ىستەتىپ، مال باقتىرعان، ۇرىپ-سوعىپ، اش ۇستاپ، قورلىق كورسەتكەنى ايتىلدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، پاتروناتتىق تاربيەدەگى بالالاردى بولماشى تەنتەكتىگى ءۇشىن ۇرىپ-سوعىپ، تەزەك ارالاسقان نان جەۋگە جانە ءيتتىڭ ۇيشىگىندە ۇيىقتاۋعا ماجبۇرلەگەن. سونداي-اق سوتتا بالالاردىڭ ۇستىنە قايناعان سۋ قۇيىلىپ، قىزعان تەمىر كوسەۋمەن كۇيدىرىلگەنى دە ايتىلدى.
دارىگەرلەر بالالاردىڭ ءبىرىنىڭ دەنەسىنەن 19 تىرتىق، ال ەكىنشىسىنەن 47 تىرتىق انىقتاعان. زارداپ شەككەندەردىڭ ءبىرى بۇعان دەيىن سوتتا ءوزىن كىلەمگە وراپ، ۇستىنەن سەكىرگەنىن، سودان ەسىنەن تانىپ قالعانىن ايتقان ەدى. وسىدان كەيىن بالاعا باسىنا بىرنەشە وتا جاسالىپ، كەيىن مۇگەدەكتىك راسىمدەلگەن.
قازىرگى جارىس ءسوز بارىسىندا تالقىلانعان ماسەلەلەردىڭ ءبىرى - بالالاردىڭ ءبىرىنىڭ پاتروناتتىق وتباسىعا بەرىلگەنگە دەيىنگى دەنساۋلىق جاعدايى بولدى.
جارىس ءسوز بارىسىندا پروكۋرور جابىرلەنۋشى بالالاردىڭ ايعاقتارىنا كۇمان كەلتىرۋگە نەگىز جوق ەكەنىن ايتىپ، ولار كەشەندى سوت-پسيحولوگيالىق ساراپتامامەن راستالعانىن جەتكىزدى.
- ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىسىنا سايكەس، كامەلەتكە تولماعان بالا بۇعان دەيىن قانداي ءدا بىر پسيحولوگيالىق اۋىتقۋلارعا شالدىقپاعان، جاعدايدى دۇرىس قابىلداپ، وزىنە قاتىستى جاسالعان ارەكەتتەردىڭ ءمانىن تۇسىنە العان. ال بولعان وقيعالاردان كەيىن ونىڭ پسيحيكالىق اۋىتقۋى پايدا بولعان، - دەدى پروكۋرور سوتتا.
الايدا كۋاگەرلەردىڭ ءبىرى بالالاردىڭ پاتروناتتىق وتباسىنا بەرىلگەنگە دەيىن دەنساۋلىعىندا اقاۋ بولعانىن مالىمدەدى.
- باستاپقىدان-اق بالانىڭ سىرقات ەكەنى بايقالدى. ول وتە تۇيىق بولدى، ەشكىممەن سويلەسپەيتىن جانە ۇنەمى تەمىرجول جاققا قاشىپ كەتەتىن. اناسى ونىڭ بالا كەزىنەن اۋىراتىنىن ايتىپ، اۋرۋحانالارعا اپارىپ جۇرگەنىن ايتقان، - دەدى كۋاگەر.
ال جابىرلەنۋشىلەردىڭ وكىلى بۇل پىكىرمەن كەلىسپەي، مەديتسينالىق قۇجاتتاردا بالالاردىڭ دەنساۋلىعى قالىپتى بولعانىن العا تارتتى.
- مەديتسينالىق كىتاپشادا باسقا بالانىڭ تەگى كورسەتىلگەن، ال جازبالاردىڭ باسىم بولىگىندە بالانىڭ ساۋ ەكەنى جازىلعان. تەك جەكەلەگەن بەلگىلەر باسقا قالاممەن جانە باسقا تۇسپەن تولتىرىلعان. سونداي-اق شىعۋ تەگى تۇسىنىكسىز جاپسىرىلعان جازبا دا بار، - دەدى جابىرلەنۋشىلەردىڭ وكىلى.
سونىمەن قاتار سوتتا وتباسىنىڭ اۋىلعا كوشۋىنە قاتىستى جاڭا جايتتار بەلگىلى بولدى. سوت وتىرىسىندا ايتىلعانداي، وتباسى اكىمنىڭ وتىنىشىمەن قونىس اۋدارعان، الايدا وتاعاسى جەرگىلىكتى مەكتەپكە ديرەكتور ەتىپ تاعايىنداۋدى شارت رەتىندە قويعان. وقيعا بولعان كەزەڭدە ەر ادام اۋىل مەكتەبىن باسقارعانى بەلگىلى بولدى.
مەملەكەتتىك ايىپتاۋشى سوتتالۋشى ەر ادامعا 12 جىل، ونىڭ جۇبايىنا 10 جىل، ال قىزىنا 4 جىل 8 اي باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تاعايىنداۋدى سۇرادى. سونداي-اق ءاربىر بالاعا 10 ميلليون تەڭگەدەن مورالدىق وتەماقى ءوندىرۋدى تالاپ ەتتى.
بۇدان بۇرىن قازاقستاندا زورلىق-زومبىلىقتان زارداپ شەككەن بالالارعا ارنالعان كومەك كابينەتتەرى اشىلاتىنىن جازعانبىز.