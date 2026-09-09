قاراعاندى ماڭىندا جولاۋشىلارى بار اۆتوبۋس «گازەلمەن» سوقتىعىستى
قاراعاندى. KAZINFORM - جول-كولىك وقيعاسى وبلىس ورتالىعىنا جاقىن ماڭداعى قالا سىرتىنداعى جولدا بولعان. ءتورت ادام مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە جەتكىزىلىپ، ولاردىڭ ەكەۋى دارىگەرلەردىڭ باقىلاۋىندا الىندى.
اپات 8-قىركۇيەكتە قاراعاندىدان شامامەن ءۇش شاقىرىم جەردە، «ۆولىنسكي» مال شارۋاشىلىعى قوجالىعىنىڭ ماڭىندا بولعان. «گازەل» اۆتوكولىگى مەن «قاراعاندى - جايرەم» باعىتى بويىنشا قاتىنايتىن مارشرۋتتىق اۆتوبۋس سوقتىعىسقان.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، جول اپاتىنان «گازەل» كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى مەن جولاۋشىسى، سونداي-اق مارشرۋتتىق اۆتوبۋستىڭ ەكى جولاۋشىسى جاراقات العان. زارداپ شەككەندەردىڭ بارلىعى مەديتسينالىق مەكەمەلەرگە جەتكىزىلگەن.
- جول-كولىك وقيعاسى فاكتىسى پوليسيادا تىركەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا بولعان جاعدايدىڭ بارلىق ءمان- جايى انىقتالىپ جاتىر،- دەپ حابارلادى قاراعاندى وبلىسى پ د باسپاءسوز قىزمەتى.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى ەكى ناۋقاستى تەكسەرۋدەن كەيىن امبۋلاتوريالىق ەم الۋعا جىبەرگەنىن ناقتىلادى. تاعى ەكى ادام ستاتسيوناردا ەم قابىلداپ جاتىر.
- ناۋقاستاردىڭ ءبىرىنىڭ جاعدايى اۋىر. ەكىنشىسىنىڭ جاعدايى ورتاشا اۋىرلىقتا، تۇراقتى دەپ باعالانىپ وتىر. ەكى زارداپ شەگۋشىگە مەديتسينالىق كومەك كورسەتىلگەننەن كەيىن امبۋلاتوريالىق ەم الۋعا جىبەرىلدى،-دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن ساقتاۋعا، جول جانە اۋا رايى جاعدايىنا قاراي جىلدامدىقتى دۇرىس تاڭداۋعا، ءقاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاۋعا جانە قالا سىرتىنداعى جولداردا بارىنشا مۇقيات بولۋعا شاقىردى.
اپاتتىڭ سەبەپتەرى مەن بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، 6-قىركۇيەك كۇنى تاڭەرتەڭ قاراعاندىدا جەڭىل اۆتوكولىك پەن مارشرۋتتىق اۆتوبۋس سوقتىعىسقان جول اپاتى بولعان ەدى. وقيعا ورنىندا ءبىر ادام قازا تاپتى.