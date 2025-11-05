قاراعاندىلىق پوليتسەيلەر قالاارالىق جولداردا جازعى دوڭگەلەگىن اۋىستىرماعان جۇرگىزۋشىلەردى كەرى قايتارىپ جاتىر
قاراعاندى. KAZINFORM - كۇننىڭ سۋىتۋى مەن كوكتايعاققا بايلانىستى قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى جولداعى باقىلاۋدى كۇشەيتتى. وبلىس تراسسالارىندا قوسىمشا ەكيپاجدار قىزمەت اتقارىپ جاتىر، ال جازعى دوڭگەلەگىن اۋىستىرماعان كولىكتەرگە ۋاقىتشا جولعا شىعۋعا تىيىم سالىندى.
اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ كۇرت تومەندەۋى مەن جاڭبىر ارالاس قاردىڭ جاۋۋىنا بايلانىستى قاراعاندى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونى كۇشەيتىلگەن قىزمەت رەجيمىنە كوشتى. بۇل شارالار جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، وبلىستىق جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تراسسالاردا اپاتتى جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان.
جولداعى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ءۇشىن پوليتسيا ەكيپاجدارىنىڭ سانى ارتتى. بۇگىن رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تراسسالارعا 26 اۆتوپاترۋل مەن 55 پوليتسيا قىزمەتكەرى جۇمىلدىرىلعان. ولار جۇرگىزۋشىلەرمەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىپ، جىلدامدىق رەجيمىن ساقتاۋ، اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ جانە كولىكتەردىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن قىسقى ماۋسىمدا قاداعالاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالىپ جاتىر.
ەرەكشە نازار قاراعاندى - استانا تاس جولىنا اۋدارىلدى. مۇندا پاترۋلدىك پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كولىكتەردىڭ قىسقى دوڭگەلەككە اۋىستىرىلعان-اۋىسىرىلماعانىن تەكسەرىپ جاتىر.
قاراعاندى وبلىستىق پوليتسيا دەپارتامەنتى پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ كومانديرى مەدەت نۇرمۇحانوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇگىن شامامەن 30 جۇرگىزۋشى جازعى شينالارمەن جۇرگەنى ءۇشىن جولعا شىعارىلماعان.
- جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قىسقى دوڭگەلەككە اۋىستىرىلماعان كولىكتەردىڭ جولعا شىعۋىن ۋاقىتشا شەكتەپ وتىرمىز. بۇل - فورمالدى شارا ەمەس، جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ءۇشىن قابىلدانعان ناقتى شەشىم. ەگەر كەشە جاڭبىر جاۋعان بولسا، بۇگىن اۋا تەمپەراتۋراسى - 14 گرادۋسقا دەيىن تومەندەپ، كەيبىر ۋچاسكەلەردە كوكتايعاق بولدى. بارلىق جۇرگىزۋشىلەردەن تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرايمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى مەدەت نۇرمۇحانوۆ.
كەشە كەشتەن بەرى وبلىس ورتالىعىندا 50 گە جۋىق ۇساق جول-كولىك وقيعاسى تىركەلگەن. نەگىزگى سەبەپتەرى - جىلدامدىق رەجيمىن جانە اراقاشىقتىقتى ساقتاماۋ، سونداي-اق جازعى دوڭگەلەكپەن ءجۇرۋ. بۇل جاعدايدا زارداپ شەككەندەر جوق.
پوليتسيا دەپارتامەنتى جۇرگىزۋشىلەرگە اۋا رايى جاعدايىن ەسكەرىپ، جولدا مۇقيات بولۋعا جانە اسا قاجەتسىز جاعدايدا ساپارعا شىقپاۋعا كەڭەس بەرەدى.
ەسكە سالساق، 4-قاراشا كۇنى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋىنا بايلانىستى جۇرگىزۋشىلەرگە جولدا اباي بولۋ ەسكەرتىلدى.
اۆتور
ايزادا اگيلبايەۆا