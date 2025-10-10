قاراعاندىلىق فەرمەر ءبىر ءۇيىر جىلقىنى قىرىپ تاستاعان
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا كوپشىلىكتى ءدۇر سىلكىندىرگەن وقيعا تىركەلدى: جەرگىلىكتى فەرمەر وزگە ادامنىڭ جىلقىلارىنا وق اتقان. جانۋارلار ونىڭ جايىلىمىنا كىرىپ كەتكەنى بەلگىلى بولدى.
نۇرا اۋدانىنىڭ زارەچنوە اۋىلى ماڭىنان تۇرعىندار وق قارۋدان قىرىلعان جىلقىلاردى تاۋىپ العان. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، بارلىعى 17 جىلقىعا وق تيگەن، ولاردىڭ 14 ءى ءولىپ قالعان. تاعى ۇشەۋى جارالى.
كۋاگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، وق اتقان ادام - وسى اۋىلدىڭ فەرمەرى. ولاردىڭ سوزىنە قاراعاندا، شارۋا قوجالىعىنىڭ يەسى ءوز جايىلىمىنا كىرىپ كەتكەن تابىندى اۆتوكولىكپەن قۋىپ ءجۇرىپ، جانۋارلارعا بىرنەشە رەت وق اتقان. قاندى وقيعادان كەيىن ەر ادام وقيعا ورنىنان بوي تاسالاعان.
اۋىل تۇرعىندارى كۇدىكتىنىڭ ءىرى جەر يەسى ەكەنىن ايتادى. سول سەبەپتى مال يەلەرى ونى جاۋاپكەرشىلىكتەن جالتارىپ كەتەدى دەپ الاڭداپ وتىر.
قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى كۇدىكتىنىڭ ۇستالعانىن راستادى.
- بوتەن ادامداردىڭ مۇلكىن ادەيى جويۋ دەرەگى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى نۇرا اۋدانىنىڭ 53 جاستاعى تۇرعىنىن انىقتاپ، بولىمشەگە جەتكىزدى. قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايىن جان-جاقتى جانە وبەكتيۆتى انىقتاۋعا باعىتتالعان تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن وڭىرلىك پ د حابارلاماسىندا.