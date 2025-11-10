قاراعاندىلىق ارحەولوگتەر ساق جاۋىنگەرىنىڭ ءبۇتىن ساقتالعان قورىمدى تاپتى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا ارحەولوگتەر ساق داۋىرىنە جاتاتىن جاۋىنگەردىڭ بۇزىلماعان قابىرىن انىقتادى. ءبىر مەتردەن ءسال استام تەرەڭدىكتە زەرتتەۋشىلەر وڭ قولىندا قولا قىلىش ۇستاعان ەر ادامنىڭ قاڭقاسىن تاپقان. قاسىندا جەبە ۇشتارى مەن التىن سىرعا جاتقان. بۇل تۋرالى قاراعاندى وبلىسى اكىمدىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل بىرەگەي ولجا بيىل جازدا قاراعاندى وبلىستىق تاريحي- ولكەتانۋ مۇراجايىنىڭ ارحەولوگتەرى اقتوعاي اۋدانىنداعى قارابيە قورىمىن قازۋ كەزىندە تابىلدى. № 1-قورعاننىڭ تولىعىمەن ساقتالعانى بەلگىلى بولدى، مۇنداي جاعداي ساق ەسكەرتكىشتەرى ءۇشىن وتە سيرەك كەزدەسەدى.
- قابىردىڭ جابىندى تاستارىن العاننان كەيىن، ءبىز قاڭقانى تولىق اناتوميالىق قالپىندا تاپتىق. ونىڭ وڭ الاقانىندا قىلىش بولدى. مۇنداي ولجاعا جولىقپاعانىمىزعا كوپ جىل بولدى، - دەيدى مۇراجايدىڭ جالپى تاريح، ارحەولوگيا جانە ەتنوگرافيا ءبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى داۋرەن ءجۇسىپوۆ.
جەرلەۋ ءبىزدىڭ داۋىرىمىزگە دەيىنگى VII- VI عاسىرلارعا جاتادى جانە عالىمداردىڭ پىكىرىنشە، ول ەليتالى جاۋىنگەرلەر وكىلىنە تيەسىلى. ەرەكشە نازار اۋدارتقانى - ۇزىندىعى شامامەن 30 سانتيمەتر بولاتىن قوس ءجۇزدى تۇتاس قۇيىلعان قولا اكيناك. قارۋ دالا جىرتقىش قۇستارىنىڭ بەينەلەرىمەن ورنەكتەلگەن.
- مۇنداي پىشىندەگى جانە بەزەندىرۋدەگى سەمسەر قازاقستان اۋماعىنان بۇرىن-سوڭدى تابىلعان ەمەس. بۇل جادىگەر ساق داۋىرىندەگى مەتال وڭدەۋ ءىسى مەن كوركەمدىك تالعامنىڭ جوعارى دەڭگەيىن ايعاقتايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ارحەولوگ، تاريح عىلىمدارىنىڭ كانديداتى ارمان بەيسەنوۆ.
قىلىشتىڭ جانىنان ارحەولوگتار بەس مەتالل جەبە ۇشىن جانە التىن سىرعا تاپقان. التىن اشەكەي جاۋىنگەردىڭ قوعامداعى جوعارى مارتەبەسىن ايعاقتايدى. زاتتاردىڭ كوركەمدىك ستيلى تالدى-2 قورىمىنان تابىلعان «التىن ادام» جادىگەرلەرىمەن ۇندەس.
بارلىق تابىلعان بۇيىم وبلىستىق مۇراجايدىڭ قورىنا تاپسىرىلماق. عالىمدار ەجەلگى جەرلەۋدىڭ قۇپياسىن اشۋ ءۇشىن مەتاللوگرافيالىق، راديوكومىرتەكتى جانە انتروپولوگيالىق زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋگە دايىندالىپ جاتىر. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى كەلەسى جىلى قىستا تانىستىرىلادى.