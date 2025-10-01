ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    14:25, 01 - قازان 2025 | GMT +5

    قاراعاندىداعى پوليتسيا پۋنكتىنەن ايەلدىڭ ءمايىتى تابىلدى

    قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدا پوليتسيانىڭ ءبىر تىرەك پۋنكتىندە ايەل ادامنىڭ ءمايىتى انىقتالدى. وقيعا ورنىندا ەس-ءتۇسسىز جاتقان پوليتسەي قىزمەتكەرى دە بولعان. ول دەرەۋ مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى.

    полиция, дело
    فوتو: Polisia.kz

    قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى مالىمدەگەندەي، وقيعاعا بايلانىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

    - قازىرگى ۋاقىتتا جاعدايدىڭ ءمان-جايى مەن ايەلدىڭ ءولىم سەبەبى انىقتالىپ جاتىر. وبەكتيۆتى تەكسەرۋ ءۇشىن ارنايى جەدەل-تەرگەۋ توبى قۇرىلدى، سونداي-اق قىزمەتتىك تەرگەۋ تاعايىندالدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.

    وبلىستىق پوليتسيا باسشىلىعى ءىستىڭ تەرگەلۋى دەپارتامەنت باستىعىنىڭ جەكە باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - بارلىق ءىس-ارەكەت مۇقيات تەكسەرىلىپ، كىنالى تۇلعالار قاتاڭ جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەدى قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باستىعى نەعمەت يسماعۇلوۆ.

    سونىمەن بىرگە دەپارتامەنت وكىلدەرى ازاماتتاردى راستالماعان اقپارات تاراتپاۋعا شاقىرىپ، مۇنداي ارەكەتتەر تەرگەۋ بارىسىنا كەدەرگى كەلتىرەتىنىن ەسكەرتتى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
