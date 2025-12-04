ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    08:38, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قاراعاندىدا ىزدەۋدە جۇرگەندەردى انىقتايتىن دوموفوندار ورناتىلدى

    قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدا پيلوتتىق رەجيمدە ءبىرقاتار تۇرعىن ۇيگە ىزدەۋدە جۇرگەن ادامداردى تانىپ، انىقتاي الاتىن «اقىلدى» دوموفوندار ورناتىلدى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.

    Қарағандыда домофондар полицияға қылмыскерлерді анықтауға жәрдемдеседі
    Фото: Қарағанды облысының әкімдігі

    وبلىستىق اقپاراتتاندىرۋ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسىنىڭ باسشىسى كونستانتين يلنيتسكي جۇيە كىرەبەرىس ماڭىنداعى كۇدىكتى ازاماتتاردى تىركەپ، اقپاراتتى اۆتوماتتى تۇردە ءتيىستى قىزمەتتەرگە جولدايتىنىن ايتتى.

    - ءبىز دوموفونداردى دەرەكتەر بازاسىنا قوسامىز. ەگەر ىزدەۋدە جۇرگەن ادام دوموفون كامەراسىنىڭ الدىنان وتسە، جۇيە ونى بىردەن تانىپ، پوليتسياعا سيگنال جىبەرەدى، - دەدى كونستانتين يلنيتسكي.

    بۇل - وڭىردە سيفرلاندىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالاردىڭ ءبىرى. بۇگىندە وبلىس اۋماعىندا شامامەن 4 مىڭ بەينەباقىلاۋ كامەراسى جۇمىس ىستەپ تۇر.

    تەگ:
    ايماق
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار