قاراعاندىدا ىزدەۋدە جۇرگەندەردى انىقتايتىن دوموفوندار ورناتىلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندىدا پيلوتتىق رەجيمدە ءبىرقاتار تۇرعىن ۇيگە ىزدەۋدە جۇرگەن ادامداردى تانىپ، انىقتاي الاتىن «اقىلدى» دوموفوندار ورناتىلدى. بۇل تۋرالى وبلىس اكىمدىگىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالاندى.
وبلىستىق اقپاراتتاندىرۋ، مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ جانە ارحيۆتەر باسقارماسىنىڭ باسشىسى كونستانتين يلنيتسكي جۇيە كىرەبەرىس ماڭىنداعى كۇدىكتى ازاماتتاردى تىركەپ، اقپاراتتى اۆتوماتتى تۇردە ءتيىستى قىزمەتتەرگە جولدايتىنىن ايتتى.
- ءبىز دوموفونداردى دەرەكتەر بازاسىنا قوسامىز. ەگەر ىزدەۋدە جۇرگەن ادام دوموفون كامەراسىنىڭ الدىنان وتسە، جۇيە ونى بىردەن تانىپ، پوليتسياعا سيگنال جىبەرەدى، - دەدى كونستانتين يلنيتسكي.
بۇل - وڭىردە سيفرلاندىرۋ باعدارلاماسى اياسىندا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالاردىڭ ءبىرى. بۇگىندە وبلىس اۋماعىندا شامامەن 4 مىڭ بەينەباقىلاۋ كامەراسى جۇمىس ىستەپ تۇر.