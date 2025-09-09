قاراعاندىدا پوليتسيا قاۋىپتى ويىن ۇيىمداستىرعان جاس ءوسپىرىمدى ىزدەستىرىپ جاتىر
قاراعاندى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ بارىسىندا قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ توبەسىندە بەلگىسىز جاس ءوسپىرىمنىڭ كىرپىشتەردى قالاپ قويعانىن بەينەلەيتىن ۆيدەو انىقتادى.
مۇنداي ارەكەتتەر ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەدى.
اتالعان دەرەك بويىنشا قۇقىق بۇزۋشىنىڭ جەكە باسىن انىقتاۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- بالانىڭ جەكە باسى انىقتالعاننان كەيىن، جاس ءوسپىرىمنىڭ اتا-اناسى بالا تاربيەسىنە ءتيىستى دارەجەدە كوڭىل بولمەگەنى ءۇشىن زاڭدا كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اينالاعا قاۋىپ توندىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەت قاتاڭ شارالار ارقىلى توقتاتىلاتىنىن ەسكەرتەدى.
- اتا-انالارعا بالالاردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىن مۇقيات قاداعالاپ، مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتارعا جول بەرمەۋ قاجەتتىگىن قاتاڭ تۇردە ەسكە سالادى، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.