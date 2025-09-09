ق ز
    14:06, 09 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاراعاندىدا پوليتسيا قاۋىپتى ويىن ۇيىمداستىرعان جاس ءوسپىرىمدى ىزدەستىرىپ جاتىر

    قاراعاندى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىلەرگە مونيتورينگ جۇرگىزۋ بارىسىندا قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسەيلەرى كوپقاباتتى تۇرعىن ءۇيدىڭ توبەسىندە بەلگىسىز جاس ءوسپىرىمنىڭ كىرپىشتەردى قالاپ قويعانىن بەينەلەيتىن ۆيدەو انىقتادى.

    кірпіш
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    مۇنداي ارەكەتتەر ازاماتتاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا ەلەۋلى قاۋىپ توندىرەدى.

    اتالعان دەرەك بويىنشا قۇقىق بۇزۋشىنىڭ جەكە باسىن انىقتاۋ شارالارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.

    - بالانىڭ جەكە باسى انىقتالعاننان كەيىن، جاس ءوسپىرىمنىڭ اتا-اناسى بالا تاربيەسىنە ءتيىستى دارەجەدە كوڭىل بولمەگەنى ءۇشىن زاڭدا كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    قاراعاندى وبلىسىنىڭ پوليتسيا دەپارتامەنتى اينالاعا قاۋىپ توندىرەتىن كەز كەلگەن ارەكەت قاتاڭ شارالار ارقىلى توقتاتىلاتىنىن ەسكەرتەدى.

    - اتا-انالارعا بالالاردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىن مۇقيات قاداعالاپ، مۇنداي قۇقىقبۇزۋشىلىقتارعا جول بەرمەۋ قاجەتتىگىن قاتاڭ تۇردە ەسكە سالادى، - دەلىنگەن پوليتسيا حابارلاماسىندا.

     

    Бейсен Сұлтан
