قاراعاندىدا تىركەلمەگەن ليتسەنزيامەن اڭشىلىق جاساعاندار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا پوليتسەيلەر مەن تابيعات قورعاۋشىلارى زاڭسىز اڭشىلىقپەن اينالىسقان كۇدىكتىنى ۇستادى، دەپ حابارلايدى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاراعاندى وبلىسىندا تابيعاتتى قورعاۋ پوليتسياسى مەن «كاروحوترىبپروم» ج ش س ەگەرلەرىنىڭ بىرلەسكەن تۇنگى رەيدى بارىسىندا زاڭسىز اڭشىلىق دەرەگى انىقتالدى. تۇنگى ساعات 2 شاماسىندا جۇرگىزىلگەن شارا كەزىندە كيىك اتقان ەكى ازامات ۇستالدى.
ۆەدومستۆو اتاپ وتكەندەي، تەكسەرۋ بارىسىندا ولاردىڭ قاراعاندى قالاسىنىڭ 48 جانە 40 جاستاعى تۇرعىندارى ەكەنى انىقتالدى. بەلگىلى بولعانداي، ەر ادامدار ءبىر عانا اڭشىلىق ليتسەنزياسىن راسىمدەگەنىمەن، ونى ەگەرلەرگە تىركەتپەي، زاڭدا بەلگىلەنگەن ءتارتىپتى بۇزعان. بۇل - اڭشىلىق ەرەجەلەرىنىڭ بۇزىلعانىن راستايدى، سەبەبى ليسەنزيانى تىركەۋ اڭ اۋلاۋ كۆوتالارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋعا جانە جانۋارلاردى زاڭسىز اتۋعا جول بەرمەۋگە باعىتتالعان.
- وقيعا ورنىن قاراۋ بارىسىندا ەكى كيىكتىڭ ولەكسەسى، ءبىر ۇڭعىلى مىلتىق جانە بىرنەشە پاترون ايعاق زات رەتىندە تاركىلەندى. اتالعان دەرەك بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنە سايكەس قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن ءى ءى م تاراتقان اقپاراتتا.
بۇدان بۇرىن بالىق اۋلاۋ مەن اڭشىلىق كەزىندە 10 اقمولالىق سۋ ايدىندارىندا قازا تاپقانىن جازعانبىز.