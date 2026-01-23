قاراعاندىدا سەرىك ساپيەۆكە قاتىستى جانجال بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى قالاسىندا وليمپيادا چەمپيونى سەرىك ساپيەۆتىڭ دەنە جاراقاتىن الۋىنا بايلانىستى جانجالعا قاتىستى سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى.
وقيعا 21 - قاڭتار كۇنى وبلىستىق كەشەندى مامانداندىرىلعان بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىنىڭ اۋماعىندا بولعان.
الدىن الا اقپاراتقا سايكەس، ەكى ەر ادام اراسىندا اۋەلى اۋىزشا جانجال تۋىنداپ، ول كەيىن توبەلەسكە ۇلاسقان. سالدارىنان سەرىك ساپيەۆ دەنە جاراقاتىن العان. اتالعان دەرەك بويىنشا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى «سوققىعا جىعۋ» بابى بويىنشا قىلمىستىق ءىستى تىركەدى.
اتالعان باپتىڭ سانكتسياسى ايىپپۇل سالۋدى، قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋدى نەمەسە 25 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋدى كوزدەيدى.
ماتەريال جاريالانعان ۋاقىتقا دەيىن سەرىك ساپيەۆتەن، سونداي-اق ونىڭ ورىنباسارى داۋرەن ەسىمحانوۆتان تۇسىنىكتەمە الۋ مۇمكىن بولمادى. وقيعاعا قاتىستى رەسمي ۇستانىم قانداي بولاتىنى ازىرگە بەلگىسىز.
قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى قىلمىستىق ءىستىڭ قوزعالعانىن راستادى.
- قاراعاندى قالاسىنىڭ 42 جاستاعى تۇرعىنىنىڭ ارىزى نەگىزىندە سوققىعا جىعۋ دەرەگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. 21 - قاڭتار كۇنى قالاداعى سپورت نىساندارىنىڭ بىرىندە ەكى ەر ادام اراسىندا جانجال بولعانى انىقتالدى. قازىرگى ۋاقىتتا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى وقيعانىڭ ءمان-جايىن انىقتاىپ جاتىر، - دەپ مالىمدەدى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
پوليسيا وكىلدەرىنىڭ مالىمدەۋىنشە، تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات جاريا ەتىلمەيدى.
ايتا كەتەيىك، سەرىك ساپيەۆ - 2012 -جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ چەمپيونى، بوكستان ەكى دۇركىن الەم چەمپيونى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن سپورت شەبەرى. قازىرگى ۋاقىتتا ول قاراعاندى وبلىسىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسىن باسقارادى.
داۋرەن ەسىمحانوۆ باسقارما باسشىسىنىڭ ورىنباسارى قىزمەتىن اتقارادى. ول سامبو جانە جاۋىنگەرلىك سامبودان ازيا مەن الەم چەمپيوناتتارىنىڭ جۇلدەگەرى، World Games كۇمىس جۇلدەگەرى، سونداي-اق دجيۋ-دجيتسۋدان الەم چەمپيونى رەتىندە تانىمال.