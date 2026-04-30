قاراعاندىدا قۇتقارۋشىلار ءۇشىنشى قاباتتان قۇلاپ كەتكەن تۇرعىنعا كومەك كورسەتتى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى قالاسىندا قۇتقارۋشىلار جوعارىدان قۇلاپ، زارداپ شەككەن ازاماتقا كومەك كورسەتتى.
وقىس وقيعا ستەپنوي-4 شاعىن اۋدانىندا ورنالاسقان 10 قاباتتى تۇرعىن ۇيدە بولعان. 2006 -جىلى تۋعان جىگىت بەلگىسىز جاعدايدا ءۇشىنشى قاباتتاعى پاتەردىڭ تەرەزەسىنەن قۇلاپ كەتكەن.
ت ج م كۇشتەرى ءۇش ءيىندى باسپالداقتى پايدالانا وتىرىپ، زارداپ شەككەن ازاماتتى كىرەبەرىس قالقانىنىڭ ۇستىنەن ءتۇسىردى.
زارداپ شەككەن ازامات مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلدى.