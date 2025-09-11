قاراعاندىدا كوپقاباتتى ءۇيدىڭ شاتىرىنا كىرپىش قويعان جاس ءوسپىرىم ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا پوليتسەيلەر تۇرعىنداردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ توندىرگەن جاس ءوسپىرىمدى انىقتادى، دەپ حابارلايدى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە تاراعان بەينەجازبادا جاس ءوسپىرىمنىڭ كوپقاباتتى ءۇيدىڭ توبەسىنە كىرپىشتەردى قاساقانا قويعانى كورسەتىلگەن. پوليتسيا جەدەل تۇردە ونىڭ جەكە باسىن انىقتادى.
بۇزاقىلىق ارەكەتكە بارعان 15 جاستاعى قالا تۇرعىنى اتا-اناسىنىڭ بىرىمەن بىرگە پوليتسيا بولىمىنە جەتكىزىلدى.
- جاسوسپىرىممەن پروفيلاكتيكالىق اڭگىمە جۇرگىزىلىپ، ول ىشكى مەكتەپ ەسەبىنە قويىلدى. ال ونىڭ زاڭدى وكىلىنە قاتىستى «كامەلەتكە تولماعاننىڭ ۇساق بۇزاقىلىق جاساۋى» بابىمەن اكىمشىلىك ءىس قوزعالىپ، ماتەريالدار سوتقا جولداندى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
پوليتسيا مۇنداي ارەكەتتەردىڭ جولى قاتاڭ كەسىلەتىنىن ەسكەرتەدى. قوعامدىق قاۋىپسىزدىككە قاتەر توندىرەتىن كەز كەلگەن ءىس-ارەكەت ءۇشىن قۇقىق بۇزۋشىلار دەرەۋ انىقتالىپ، زاڭعا سايكەس جاۋاپقا تارتىلادى.
اۆتور
اسحات رايقۇل