قاراعاندىدا شاحتەرلەر كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتە 235 بالا اتا-اناسىنان اداسقان
استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا شاحتەرلەر كۇنى قاۋىپسىز ءوتتى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتا-اناسىنان اداسىپ قالعان 235 بالانى وتباسىمەن قاۋىشتىردى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.
كەشە قاراعاندىدا شاحتەرلەر كۇنى مەرەكەسى كەڭ اۋقىمدا اتالىپ ءوتتى. ورتالىق الاڭعا 120 مىڭعا جۋىق قالا تۇرعىنى مەن قوناقتارى جينالىپ، مەرەكەلىك كونتسەرتكە كۋا بولدى.
- شارانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 1000-نان استام پوليتسيا قىزمەتكەرى جانە ۇلتتىق ۇلاننىڭ 300 اسكەري قىزمەتشىسى جۇمىلدىرىلدى. مەرەكەدە بىردە- ءبىر قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن جوق. دەگەنمەن، حالىق كوپ شوعىرلانعان ورىندا بالالاردىڭ اداسىپ قالۋ جاعدايلارى تىركەلدى. بارلىعى 235 بالا ۋاقىتشا اتا-اناسىنان اجىراپ قالعان. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل ءارى ۇيلەسىمدى ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ولاردىڭ بارلىعى قىسقا ۋاقىت ىشىندە تابىلىپ، اتا- اناسىنا امان-ەسەن تابىستالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسى ماقساتتا ءتارتىپ ساقشىلارى كونسەرتتىڭ جۇرگىزۋشىلەرىمەن تۇراقتى بايلانىس ورناتىپ، تابىلعان بالالار جايلى جەدەل حابار تاراتىپ وتىردى. سونداي-اق بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ارنايى اۆتوبۋس ءبولىنىپ، وندا بۇلدىرشىندەر اتا-اناسى كەلگەنگە دەيىن باقىلاۋدا بولدى. بۇل وقيعا پوليتسيا قىزمەتىنىڭ باستى قاعيداتى - ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ مەن جاردەمدەسۋگە ءارقاشان دايىن ەكەندىگىنىڭ ايقىن كورىنىسى بولدى.
وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت اتىنان شاحتەرلەرگە جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىرىلعانىن جازعان ەدىك.