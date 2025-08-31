ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    16:37, 31 - تامىز 2025

    قاراعاندىدا شاحتەرلەر كۇنىنە ارنالعان كونسەرتتە 235 بالا اتا-اناسىنان اداسقان

    استانا. KAZINFORM - قاراعاندىدا شاحتەرلەر كۇنى قاۋىپسىز ءوتتى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى اتا-اناسىنان اداسىپ قالعان 235 بالانى وتباسىمەن قاۋىشتىردى، دەپ حابارلايدى Polisia.kz.

    فوتو: Polisia.kz
    فوتو: Polisia.kz

    كەشە قاراعاندىدا شاحتەرلەر كۇنى مەرەكەسى كەڭ اۋقىمدا اتالىپ ءوتتى. ورتالىق الاڭعا 120 مىڭعا جۋىق قالا تۇرعىنى مەن قوناقتارى جينالىپ، مەرەكەلىك كونتسەرتكە كۋا بولدى.

    - شارانىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا 1000-نان استام پوليتسيا قىزمەتكەرى جانە ۇلتتىق ۇلاننىڭ 300 اسكەري قىزمەتشىسى جۇمىلدىرىلدى. مەرەكەدە بىردە- ءبىر قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلگەن جوق. دەگەنمەن، حالىق كوپ شوعىرلانعان ورىندا بالالاردىڭ اداسىپ قالۋ جاعدايلارى تىركەلدى. بارلىعى 235 بالا ۋاقىتشا اتا-اناسىنان اجىراپ قالعان. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ جەدەل ءارى ۇيلەسىمدى ارەكەتىنىڭ ارقاسىندا ولاردىڭ بارلىعى قىسقا ۋاقىت ىشىندە تابىلىپ، اتا- اناسىنا امان-ەسەن تابىستالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    وسى ماقساتتا ءتارتىپ ساقشىلارى كونسەرتتىڭ جۇرگىزۋشىلەرىمەن تۇراقتى بايلانىس ورناتىپ، تابىلعان بالالار جايلى جەدەل حابار تاراتىپ وتىردى. سونداي-اق بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن ارنايى اۆتوبۋس ءبولىنىپ، وندا بۇلدىرشىندەر اتا-اناسى كەلگەنگە دەيىن باقىلاۋدا بولدى. بۇل وقيعا پوليتسيا قىزمەتىنىڭ باستى قاعيداتى - ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋ مەن جاردەمدەسۋگە ءارقاشان دايىن ەكەندىگىنىڭ ايقىن كورىنىسى بولدى.

    وسىدان بۇرىن پرەزيدەنت اتىنان شاحتەرلەرگە جوعارى مەملەكەتتىك ناگرادالار تاپسىرىلعانىن جازعان ەدىك.

