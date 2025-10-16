قاراعاندىدا ءبىر ءۇيىر جىلقىنى اتىپ تاستاعان فەرمەردىڭ قىزى مالىمدەمە جاسادى
استانا. قازاقپارات - ءبىراز ۋاقىت بۇرىن قاراعاندى وبلىسىندا جەرگىلىكتى فەرمەردىڭ ءوز جەرىن تاپتاعان جىلقىلاردى اتىپ تاستاعانى تۋرالى اقپارات تاراعان بولاتىن. بۇگىن Instagram جەلىسىندە ءوزىن سول كىسىنىڭ قىزىمىن دەپ تانىستىرعان قولدانۋشى مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
«الەۋمەتتىك جەلىلەردە مەنىڭ اكەمنىڭ قاراعاندى وبلىسى نۇرا اۋدانىندا جىلقىلاردى اتۋعا قاتىسى بار دەگەن جالعان جانە جالا جاباتىن اقپارات تاراپ جاتىر
رەسمي تۇردە مالىمدەيمىن - بۇل اقپارات شىندىققا جاناسپايدى.
مەنىڭ اكەم جاريالانىمداردا ايتىلعانداي «اۋقاتتى ادام» ەمەس، وسى جەردە ءومىر ءسۇرىپ، ەڭبەك ەتىپ كەلە جاتقان، كۇنىن ارەڭ كورىپ وتىرعان قاراپايىم شارۋا.
ول ەشقاشان كورشىلەرىمەن جانجالعا بارعان ەمەس جانە جانۋارلارعا قاتىستى ەشقانداي زورلىق-زومبىلىق ارەكەت جاساماعان.
ءادىل تەرگەۋدىڭ ورنىنا، مەنىڭ اكەم زاڭسىز ايىپتالىپ، جاريا تۇردە قارالاندى. قازىر ول پنيەۆمونيا دياگنوزىمەن اۋىر حالدە جاتىر. ءالسىز دەنساۋلىعىنا قاراماستان، وعان اۋرۋحاناعا جاتۋعا جانە قاجەتتى مەديتسينالىق كومەك الۋعا مۇمكىندىك بەرىلمەي وتىر.
ءبىز بۇل جاعدايدى ونىڭ قۇقىقتارىنىڭ بۇزىلۋى جانە ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ رەتىندە باعالايمىز.
ەڭ اشىندىراتىنى - مەنىڭ اكەم «اتىپ ءولتىردى» دەلىنگەن جىلقىلاردىڭ يەلەرى ۇيىمىزگە كەلدى. سول ساتتە ۇيدە تەك انام مەن ەكى جاستاعى بالا بولعان.
بىرنەشە ەر ادام قوقان-لوقى كورسەتىپ، ءوز بەتتەرىنشە جازالاماق بولىپ، اكەمدى بەرۋدى تالاپ ەتكەن. بۇل ءبىزدىڭ وتباسىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ناقتى قاۋىپ ءتوندىردى.
ءبىز ب ا ق وكىلدەرىنە، قوعام مەن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا كەلەسىدەي ءوتىنىش بىلدىرەمىز:
• تەكسەرىلمەگەن اقپاراتتى تاراتپاۋعا؛
• وتباسىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە؛
• بارلىق پروتسەسسۋالدىق نورمالاردى ساقتاي وتىرىپ، وبەكتيۆتى جانە ءادىل تەرگەۋ جۇرگىزۋگە شاقىرامىز.
ءبىز جالانى، قىسىم مەن قورقىتۋدى توقتاتۋدى جانە جالعان اقپارات تاراتىپ، ارازدىق تۋدىرىپ وتىرعان ادامداردى جاۋاپقا تارتۋدى تالاپ ەتەمىز.
ءبىز شىندىق پەن ادىلەتتىڭ جەڭەتىنىنە سەنەمىز»، - دەپ جازعان ول.