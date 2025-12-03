قاراعاندىدا ادامداردى قايىر سۇراۋعا ماجبۇرلەۋ بويىنشا سوتتالعانداردىڭ جازاسى وزگەردى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىستىق سوتى مۇگەدەك ازاماتتاردى جۇيەلى تۇردە قانادى دەپ ايىپتالعان توپقا قاتىستى قىلمىستىق ءىستى قايتا قارادى. اپەللياتسيالىق القا تەرگەۋ ورگاندارى ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ بارىن دالەلدەي الماعانىن اتاپ، ايىپتىڭ ءبىر بولىگىن الىپ تاستادى جانە ءتورت سوتتالۋشىنىڭ بارىنە شىعارىلعان باستاپقى ۇكىمدى ەداۋىر جەڭىلدەتتى.
وبلىستىق سوت مۇگەدەكتەردى قايىر سۇراۋعا ماجبۇرلەگەن قىلمىستىق توپقا قاتىستى ىسكە نۇكتە قويدى. القا تەرگەۋ ماتەريالدارىن سارالاي كەلە، ق ك-تىڭ 262-بابى («ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ قۇرۋ، باسقارۋ جانە ونىڭ ارەكەتىنە قاتىسۋ») بويىنشا تاعىلعان ايىپتاۋلاردى دالەلسىز دەپ تانىدى. سونىڭ ناتيجەسىندە بارلىق ءتورت سوتتالۋشى بۇل باپ بويىنشا تولىق اقتالدى.
اتالعان ءىس بويىنشا ءتورت ادام سوتتالدى. تەرگەۋ مالىمەتىنشە، ولاردىڭ ءبىرى قىلمىستىق توپ قۇردى دەپ، قالعاندارى ونىڭ قۇرامىندا بولدى دەپ ايىپتالعان ەدى. سونداي-اق قىلمىسكەرلەرگە دارمەنسىز كۇيدەگى ەكى ازاماتتى جۇيەلى تۇردە قانادى، كۇش كورسەتىپ ۇستاپ وتىردى دەگەن ايىپ تاعىلعان.
2025 -جىلعى 26-مامىردا مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوت العاشقى ۇكىم شىعارىپ، بولجالدى ۇيىمداستىرۋشىنى 17 جىلعا، باسقا ءۇش ادامدى 12 جىلدان باس بوستاندىعىنان ايىرعان بولاتىن.
الايدا اپەللياتسيالىق القا سوتتالعاندار مەن ولاردىڭ قورعاۋشىلارىنىڭ شاعىمدارىن زەردەلەي كەلە، تەرگەۋدىڭ ءبىرقاتار قورىتىندىسىن نەگىزسىز دەپ تاپتى. «ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپتىڭ بار ەكەنىنە جەتكىلىكتى دالەل ۇسىنىلماعان» دەپ كورسەتىپ، ايىپتاۋدىڭ وسى بولىگىن جويدى.
سونىمەن بىرگە سوت قالعان ايىپتاردى قايتا سارالاپ، ولاردى دارمەنسىز ادامداردى قاناۋعا قاتىستى باسقا باپتار بويىنشا تۇزەتتى. ناتيجەسىندە باستى سوتتالۋشىعا 11 جىل تۇپكىلىكتى جازا تاعايىندالدى. ول جازاسىن قاتاڭ رەجيمدەگى مەكەمەدە وتەيتىن بولدى.
قالعان ءۇش ادامعا التى جىلدان باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسى بەكىتىلدى. ولار ورتاشا قاۋىپسىزدىك دەڭگەيىندەگى تۇزەۋ مەكەمەلەرىندە جازاسىن وتەيدى.
سوت جابىرلەنۋشىلەرگە وتەماقى تولەۋ قورىنىڭ پايداسىنا وندىرىلەتىن سومانى دا قايتا قاراپ، 110760 تەڭگەدەن 73840 تەڭگەگە دەيىن قىسقارتتى. بۇعان قوسا، باستى ايىپتالۋشىعا بەلگىلەنگەن ءماجبۇرلى تولەم تولىعىمەن كۇشىن جويدى.
اپەللياتسيالىق القا تەرگەۋ بارىسىندا قىلمىستىق- پروتسەسسۋالدىق زاڭنامانىڭ بۇزىلعانىن انىقتاپ، پوليتسيا مەن پروكۋراتۋراعا جەكە قاۋلى شىعاردى.
وسىلايشا، ءبىرىنشى ينستانسيانىڭ ۇكىمى وزگەرتىلگەن نۇسقادا زاڭدى كۇشىنە ەندى.
اۆتور
ايزادا اگيلبايەۆا