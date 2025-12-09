ق ز
    قاراعاندىدا 111 مىڭنان اسا جاعداي: ج ر ۆ ي مەن تۇماۋ ءالى جاپپاي تىركەلىپ جاتىر

    قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا ج ر ۆ ي بويىنشا سىرقاتتانۋشىلىق دەڭگەيى ماۋسىم باستالعالى 111 مىڭنان استى. سونىمەن قاتار زەرتحانالاردا ماۋسىمدىق تۇماۋ شتاممدارىنىڭ اينالىمى انىقتالىپ وتىر، ولاردىڭ باسىم بولىگى A (H3N2) تۇرىنە جاتادى.

    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/kazinform

    1-قازاننان 8-جەلتوقسانعا دەيىن ايماقتا ج ر ۆ ي-دىڭ 111086 جاعدايى تىركەلدى، ولاردىڭ %59 ى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى بالالار ۇجىمدارى رەسپيراتورلىق ينفەكسيالارعا ەڭ وسال توپ بولىپ قالىپ وتىر.

    زەرتحانالىق تۇردە 89 جاعداي تۇماۋ رەتىندە راستالدى:

    تۇماۋ A (H3N2) - 88 جاعداي (%98,8)،

    تۇماۋ A (H1N1) - 1 جاعداي (%1,2).

    ناۋقاستاردىڭ %76 ى - بالالار، ولاردىڭ ەشقايسىسى ەكپە الماعان.

    قاراعاندى وبلىسىنىڭ سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى يۋريي زالىگين انىقتالعان ۆيرۋس تۇرلەرىنىڭ بۇرىننان اينالىمدا جۇرگەن شتاممدار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىز ماۋسىمدىق تۇماۋدى تىركەپ وتىرمىز. ونىڭ بەلگىلەرى كلينيكالىق تۇرعىدان تولىق سايكەس كەلەدى: تەمپەراتۋرانىڭ كوتەرىلۋى، قالتىراۋ، باس جانە بۇلشىقەت اۋرۋى. جاڭا شتاممدار انىقتالعان جوق، الايدا ەكپە الماعان بالالار اراسىنداعى جوعارى سىرقاتتانۋشىلىق ۆاكتسيناتسيانىڭ ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى، - دەدى ول.

    تۇماۋدان بولەك، وبلىستا وزگە رەسپيراتورلىق ۆيرۋس تۇرلەرى دە بەلسەندى تارالىپ جاتىر. زەرتتەلگەن 685 ۇلگىنىڭ ىشىندە 37 پايىزى وڭ ناتيجە كورسەتكەن. ەڭ ءجيى انىقتالعاندارى:

    - رينوۆيرۋس - %41،

    - پاراگريپپ - %23،

    - بوكوۆيرۋس - %15،

    - ادەنوۆيرۋس - %9,7،

    - رس- ۆيرۋس - %1,5،

    سونداي-اق باسقا دا قوزدىرعىشتار.

    ددسۇ بولجامى بويىنشا، بيىلعى ماۋسىمدا A (H1N1) ،A (H3N2) جانە B شتاممدارى وزەكتى بولىپ قالا بەرەدى جانە ولاردىڭ بارلىعى تۇماۋعا قارسى ۆاكسينانىڭ قۇرامىنا ەنگىزىلگەن. بۇگىنگى كۇنى وبلىس بويىنشا 176014 تۇرعىن ۆاكتسينا الدى.

    ەپيدەميولوگيالىق جاعداي ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا دا اسەر ەتىپ كەلەدى. 8-جەلتوقسانداعى مالىمەت بويىنشا، 23 مەكتەپتە جانە 63 سىنىپتا شەكتى دەڭگەيدەن %30 جوعارى سىرقاتتانۋشىلىق تىركەلگەن. 899 وقۋشى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.

    وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى مونيتورينگ جۇرگىزۋدى جالعاستىرىپ، تۇرعىندارعا پروفيلاكتيكا شارالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى:

    - ادامدار كوپ جينالاتىن ورىنداردا ۇزاق بولماۋ؛

    - تۇماۋ بەلگىلەرى بار ادامدارمەن تىكەلەي قارىم-قاتىناستى شەكتەۋ؛

    - قولدى ءجيى جۋۋ جانە انتيسەپتيكتەردى پايدالانۋ؛

    - ءۇي- جايدى جۇيەلى تۇردە جەلدەتۋ جانە ىلعالدى تازالاۋ؛

    - س دارۋمەنىنە باي تاعامداردى تۇتىنۋ؛

    - العاشقى بەلگىلەر بايقالعاندا ءوز بەتىنشە ەمدەلمەي، دارىگەرگە جۇگىنۋ.

    ماماندار قاراپايىم پروفيلاكتيكالىق ەرەجەلەردى ساقتاۋ ج ر ۆ ي مەن تۇماۋدىڭ تارالۋ قاۋپىن تومەندەتۋگە كومەكتەسەتىنىن اتاپ وتەدى.

