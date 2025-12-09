قاراعاندىدا 111 مىڭنان اسا جاعداي: ج ر ۆ ي مەن تۇماۋ ءالى جاپپاي تىركەلىپ جاتىر
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا ج ر ۆ ي بويىنشا سىرقاتتانۋشىلىق دەڭگەيى ماۋسىم باستالعالى 111 مىڭنان استى. سونىمەن قاتار زەرتحانالاردا ماۋسىمدىق تۇماۋ شتاممدارىنىڭ اينالىمى انىقتالىپ وتىر، ولاردىڭ باسىم بولىگى A (H3N2) تۇرىنە جاتادى.
1-قازاننان 8-جەلتوقسانعا دەيىن ايماقتا ج ر ۆ ي-دىڭ 111086 جاعدايى تىركەلدى، ولاردىڭ %59 ى - 14 جاسقا دەيىنگى بالالار. دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى بالالار ۇجىمدارى رەسپيراتورلىق ينفەكسيالارعا ەڭ وسال توپ بولىپ قالىپ وتىر.
زەرتحانالىق تۇردە 89 جاعداي تۇماۋ رەتىندە راستالدى:
تۇماۋ A (H3N2) - 88 جاعداي (%98,8)،
تۇماۋ A (H1N1) - 1 جاعداي (%1,2).
ناۋقاستاردىڭ %76 ى - بالالار، ولاردىڭ ەشقايسىسى ەكپە الماعان.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ باسقارماسىنىڭ باسشىسى يۋريي زالىگين انىقتالعان ۆيرۋس تۇرلەرىنىڭ بۇرىننان اينالىمدا جۇرگەن شتاممدار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز ماۋسىمدىق تۇماۋدى تىركەپ وتىرمىز. ونىڭ بەلگىلەرى كلينيكالىق تۇرعىدان تولىق سايكەس كەلەدى: تەمپەراتۋرانىڭ كوتەرىلۋى، قالتىراۋ، باس جانە بۇلشىقەت اۋرۋى. جاڭا شتاممدار انىقتالعان جوق، الايدا ەكپە الماعان بالالار اراسىنداعى جوعارى سىرقاتتانۋشىلىق ۆاكتسيناتسيانىڭ ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
تۇماۋدان بولەك، وبلىستا وزگە رەسپيراتورلىق ۆيرۋس تۇرلەرى دە بەلسەندى تارالىپ جاتىر. زەرتتەلگەن 685 ۇلگىنىڭ ىشىندە 37 پايىزى وڭ ناتيجە كورسەتكەن. ەڭ ءجيى انىقتالعاندارى:
- رينوۆيرۋس - %41،
- پاراگريپپ - %23،
- بوكوۆيرۋس - %15،
- ادەنوۆيرۋس - %9,7،
- رس- ۆيرۋس - %1,5،
سونداي-اق باسقا دا قوزدىرعىشتار.
ددسۇ بولجامى بويىنشا، بيىلعى ماۋسىمدا A (H1N1) ،A (H3N2) جانە B شتاممدارى وزەكتى بولىپ قالا بەرەدى جانە ولاردىڭ بارلىعى تۇماۋعا قارسى ۆاكسينانىڭ قۇرامىنا ەنگىزىلگەن. بۇگىنگى كۇنى وبلىس بويىنشا 176014 تۇرعىن ۆاكتسينا الدى.
ەپيدەميولوگيالىق جاعداي ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىنا دا اسەر ەتىپ كەلەدى. 8-جەلتوقسانداعى مالىمەت بويىنشا، 23 مەكتەپتە جانە 63 سىنىپتا شەكتى دەڭگەيدەن %30 جوعارى سىرقاتتانۋشىلىق تىركەلگەن. 899 وقۋشى قاشىقتان وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلدى.
وبلىستىق سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى مونيتورينگ جۇرگىزۋدى جالعاستىرىپ، تۇرعىندارعا پروفيلاكتيكا شارالارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن ەسكە سالادى:
- ادامدار كوپ جينالاتىن ورىنداردا ۇزاق بولماۋ؛
- تۇماۋ بەلگىلەرى بار ادامدارمەن تىكەلەي قارىم-قاتىناستى شەكتەۋ؛
- قولدى ءجيى جۋۋ جانە انتيسەپتيكتەردى پايدالانۋ؛
- ءۇي- جايدى جۇيەلى تۇردە جەلدەتۋ جانە ىلعالدى تازالاۋ؛
- س دارۋمەنىنە باي تاعامداردى تۇتىنۋ؛
- العاشقى بەلگىلەر بايقالعاندا ءوز بەتىنشە ەمدەلمەي، دارىگەرگە جۇگىنۋ.
ماماندار قاراپايىم پروفيلاكتيكالىق ەرەجەلەردى ساقتاۋ ج ر ۆ ي مەن تۇماۋدىڭ تارالۋ قاۋپىن تومەندەتۋگە كومەكتەسەتىنىن اتاپ وتەدى.