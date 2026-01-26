قاراعاندى وبلىسىنىڭ سپورت باسقارماسىنداعى جانجالعا قاتىستى تەكسەرىس باستالدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى قالاسىنداعى سپورت نىساندارىنىڭ بىرىندە سەرىك ساپيەۆ پەن ونىڭ ورىنباسارى اراسىندا بولعان جانجالعا بايلانىستى تەكسەرىس جۇرەدى.
اتاپ ايتقاندا، قىزمەتتىك تەكسەرۋ مەن باسقارمانىڭ قىزمەتىنە كەشەندى اۋديت تاعايىندالعان.
- جاعدايدى جان-جاقتى ءارى ءادىل زەردەلەۋ ماقساتىندا سپورت باسقارماسىندا مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى اگەنتتىگى دەپارتامەنتى تاراپىنان قىزمەتتىك تەكسەرۋ جۇرگىزىلەدى. سونىمەن قاتار باسقارمانىڭ قىزمەتىنە كەشەندى اۋديت جاسالادى، - دەلىنگەن قاراعاندى وبلىسى اكىمى اپپاراتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان رەسمي حابارلامادا.
ەسكە سالساق، قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، ەكى ەر ادام اراسىندا الدىمەن اۋىزشا كەلىسپەۋشىلىك تۋىنداپ، ول كەيىننەن توبەلەسپەن اياقتالعان. قاراعاندى قالاسىنىڭ 42 جاستاعى تۇرعىنىنىڭ ارىزى نەگىزىندە «ۇرىپ- سوعۋ» بابى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى. اتالعان باپتىڭ سانكتسياسى ايىپپۇل سالۋدى، قوعامدىق جۇمىستارعا تارتۋدى نەمەسە 25 تاۋلىككە دەيىن اكىمشىلىك قاماۋعا الۋدى كوزدەيدى. تەرگەۋ مۇددەسىنە بايلانىستى وزگە اقپارات جاريالانبادى.