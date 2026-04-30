قاراعاندى وبلىسىندا ينتەرنەت-الاياقتىقتىڭ 335 فاكتىسى تىركەلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ پروكۋراتۋراسى ينتەرنەت ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق وقيعالارىنىڭ كوبەيگەنىن حابارلادى.
قازاقستان باس پروكۋراتۋراسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2026 -جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىندا وبلىس اۋماعىندا 541 الاياقتىق دەرەگى تىركەلگەن، ونىڭ 335 ءى ينتەرنەت-رەسۋرستاردى پايدالانۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلعان.
ەڭ ءجيى كەزدەسەتىن الاياقتىق تاسىلدەر قاتارىندا ونلاين ساۋدا، الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى الاياقتىق، سونداي-اق بانك وپەراتسيالارى، ۇتىستار مەن ينۆەستيتسيالار تۋرالى جالعان اقپارات تاراتۋ بار.
وڭىردە وسىنداي قىلمىستارعا قاتىسى بار تۇلعالار ۇستالدى. مىسالى، ءبىر ازاماتشا «Krisha.kz» سايتىندا جالعان پاتەر جالعا بەرۋ حابارلامالارىن جاريالاپ، كليەنتتەردەن الدىن الا تولەم الىپ، ءىزىن سۋىتقان.
سوت بۇل ازاماتشانى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 190-بابىنىڭ 3-بولىگى 4) تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىپ، 3 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
پروكۋراتۋرا ازاماتتارعا كەلەسى قاۋىپسىزدىك شارالارىن ۇسىنادى:
- بەلگىسىز ادامدارعا اقشا اۋدارماۋ؛
- سەنىمسىز سىلتەمەلەرگە كىرۋدەن باس تارتۋ؛
- ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ ءوتىنىشى بويىنشا قوسىمشا باعدارلامالار ورناتپاۋ؛
- كۇدىكتى وپەراتسيالار كەزىندە بانك قىزمەتكەرلەرىمەن بايلانىسۋ؛
- الاياقتىق بەلگىلەرى بايقالعان جاعدايدا «102» نومىرىنە حابارلاسۋ.
بۇل شارالار ينتەرنەت الاياقتىقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان جانە ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە كومەكتەسەدى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن ءى ى م ونلاين-الاياقتىقتىڭ جاڭا ءتاسىلى تۋرالى مالىمدەمە جاساعان ەدى.