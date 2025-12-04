قاراعاندى وبلىسىندا ينكاسساتور كولىگى وتقا وراندى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى ماڭىنداعى تاس جولدا ينكاسساتورلىق كولىك پەن جەڭىل اۆتوكولىك قاتىعىسىپ، سالدارىنان ينكاسساتور بىرەر ساتتە وتقا ورانىپ، جۇرگىزۋشىسى قازا بولدى. قۇجاتتالعان ءۇش ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات تۇگەلىمەن جانىپ كەتتى، ال اپاتقا سەبەپكەر بولعان جۇرگىزۋشى قاماۋعا الىندى.
قايعىلى وقيعا «قارقارالى- قاراعايلى» اۆتوجولىندا بولعان. وبلىستىق پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، Toyota Camry جۇرگىزۋشىسى رولگە يە بولا الماي، ينكاسساتورلىق Lada Largus كولىگىمەن قاتتى سوقتىعىسقان. سوققىنىڭ سالدارىنان ينكاسساتور كولىگىنىڭ 28 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى وقيعا ورنىندا كوز جۇمدى. ونىڭ 36 جاستاعى ارىپتەسى جانە Camry اۆتوكولىگىنىڭ 41 جاستاعى جۇرگىزۋشىسى مەديتسينالىق مەكەمەگە جەتكىزىلگەن.
اپات فاكتىسى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. Camry تىزگىندەگەن ەر ادام ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. تەرگەۋ بارىسىندا ونىڭ ماس كۇيدە بولعانى جانە ءبىر جىل بۇرىن جۇرگىزۋشى كۋالىگىنەن ايىرىلعانى انىقتالدى.
ينكاسساتورلىق كولىكتە ءۇش ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات بولعان. قاتتى سوققىدان كەيىن تۇتانعان ءورت اقشانى دا، كولىكتى دە تولىقتاي جويعان.
قازىرگى ۋاقىتتا تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزۋشىلەردى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن مۇقيات ساقتاۋعا شاقىرىپ، ماس كۇيىندە رۋلگە وتىرۋدىڭ قايعىلى سالدارىنا تاعى ءبىر مارتە نازار اۋدارتتى.
ەسكە سالساق، ليساكوۆسكىدە جۇرگىزۋشىنىڭ پوليتسيادان قاشىپ قۇتىلۋعا تىرىسقان ارەكەتى قايعىلى جاعدايمەن اياقتالدى. قاۋىپتى مانيەۆرلەر جاساعان جۇرگىزۋشى جارىق باعاناسىنا سوعىلعاننان كەيىن قازا تاپتى.
اۆتور
ايزادا اگيلبايەۆا