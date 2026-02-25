قاراعاندى وبلىسىندا سۋ-30 س م جويعىش ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى
قاراعاندى. قازاقپارات - 25-اقپان كۇنى قاراعاندى وبلىسىندا جوسپارلى وقۋ-جاتتىعۋ ۇشۋلارى بارىسىندا سۋ-30 س م جويعىش ۇشاعى اپاتقا ۇشىرادى. بۇل تۋرالى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ۇشاق ەكيپاجى دەر كەزىندە كاتاپۋلت جاسادى. ۇشقىشتار ءدىن امان، ولاردىڭ ءومىرى مەن دەنساۋلىعىنا قاۋىپ جوق. قازىرگى ۋاقىتتا مەديتسينالىق مامانداردىڭ باقىلاۋىندا، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ۇشاق قۇلاعان اۋماق قورشاۋعا الىندى. تۇرعىندار مەن ينفراقۇرىلىم نىساندارىنا ەش قاۋىپ جوق.
وقيعانىڭ سەبەپتەرى مەن ءمان-جايىن انىقتاۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ ارنايى كوميسسياسى قۇرىلدى. كوميسسيانى ۇشۋ قاۋىپسىزدىگى جونىندەگى دەپارتامەنت باسقارادى. قۇرامىنا اۆياتسيالىق قىزمەتتىڭ ارنايى ماماندارى كىردى.
تەرگەۋ قورىتىندىسى بويىنشا قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ، پروتسەسسۋالدىق شەشىم قابىلدانادى.
ايتا كەتەلىك اۋە قورعانىسى كۇشتەرىنىڭ EC-145 تىكۇشاعى راداردان جوعالىپ كەتكەن ەدى.