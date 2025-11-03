08:28, 03 - قاراشا 2025 | GMT +5
قاراعاندى وبلىسىندا قىزىل كىتاپقا ەنگەن ارقار فوتوتۇزاققا ءتۇستى
قاراعاندى. KAZINFORM - قازاق دالاسىندا سيرەك كەزدەسەتىن جانۋار - قازاقستاننىڭ قىزىل كىتابىنا ەنگىزىلگەن ارقار فوتوتۇزاق وبەكتيۆىنە ءتۇسىپ قالدى.
كادرلاردى «بۇيراتاۋ» مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىنىڭ «بەلودىموۆ» فيليالى جاريالادى.
كادردا ول تابيعات ورتاسىندا ءوزىن ەركىن، ءارى وسى دارحان دالانىڭ تولىققاندى يەسىندەي سەزىنىپ تۇرعانداي كورىنەدى.
ماتەريالداردى فيليالدىڭ اڭشىلىق مامانى ت. گ. كوۆالچۋك ۇسىنعان.
بۇعان دەيىن ءۇستىرت مەملەكەتتىك تابيعي قورىعىندا سيرەك كەزدەسەتىن الابارىس فوتوتۇزاققا ءتۇسىپ قالعانىن جازدىق. سونداي-اق وسى قورىق اۋماعىندا ورتالىق ازيا بارىسى دا فوتوتۇزاققا تۇسكەن.