ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:07, 18 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قاراعاندى وبلىسىندا كولىك تەمىرجولعا شىعىپ كەتىپ، ءۇش ادام مەرت بولدى

    استانا. KAZINFORM - جول اپاتى تۋرالى مالىمەتتەر قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداندى، دەپ حابارلايدى «ق ت ج».

    железная дорога
    فوتو: freepik.com

    -2025 -جىلدىڭ 17-قىركۇيەگىندە ساعات 00:54-تە اقادىر-قاراعاندى ۋچاسكەسىندە جارىق-داريا جول ارالىعىندا كۇزەتىلمەيتىن تەمىرجول وتكەلىندە جولاۋشىلار پويىزى ساعاتىنا 92 ك م جىلدامدىقپەن كەلە جاتىپ، الدىنا Mazda ماركىلى جەڭىل كولىگىنىڭ شىعۋىنا بايلانىستى تەجەگىشتى باسقان. وكىنىشكە قاراي، پويىز جەڭىل كولىكتى قاعىپ ءوتتى، - دەلىنگەن كومپانيانىڭ حابارلاماسىندا.

    كولىك جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشى العان جاراقاتتارىنان مەرت بولدى.

    - «ق ت ج» ۇ ك» ا ق مارقۇمداردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتادى جانە بارلىق جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردى تەمىرجول وتكەلدەرىنەن ءوتۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى. تاۋەكەل دەڭگەيى ارتا تۇسەتىن تۇنگى ۋاقىتتا ەرەكشە مۇقيات بولۋ قاجەت، - دەلىنگە ق ت ج حابارلاماسىندا.

    بۇعان دەيىن قىزىلجار - تۇيەمويناق ارالىعىندا №107- جولاۋشىلار پويىزى جولدا تۇرعان جۇك ۆاگونىنا بايلانىستى شۇعىل توقتاۋعا ءماجبۇر بولدى. بىرنەشە جولاۋشى جەڭىل جاراقات الدى.

