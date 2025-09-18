قاراعاندى وبلىسىندا كولىك تەمىرجولعا شىعىپ كەتىپ، ءۇش ادام مەرت بولدى
استانا. KAZINFORM - جول اپاتى تۋرالى مالىمەتتەر قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جولداندى، دەپ حابارلايدى «ق ت ج».
-2025 -جىلدىڭ 17-قىركۇيەگىندە ساعات 00:54-تە اقادىر-قاراعاندى ۋچاسكەسىندە جارىق-داريا جول ارالىعىندا كۇزەتىلمەيتىن تەمىرجول وتكەلىندە جولاۋشىلار پويىزى ساعاتىنا 92 ك م جىلدامدىقپەن كەلە جاتىپ، الدىنا Mazda ماركىلى جەڭىل كولىگىنىڭ شىعۋىنا بايلانىستى تەجەگىشتى باسقان. وكىنىشكە قاراي، پويىز جەڭىل كولىكتى قاعىپ ءوتتى، - دەلىنگەن كومپانيانىڭ حابارلاماسىندا.
كولىك جۇرگىزۋشىسى مەن ەكى جولاۋشى العان جاراقاتتارىنان مەرت بولدى.
- «ق ت ج» ۇ ك» ا ق مارقۇمداردىڭ تۋعان-تۋىستارىنا كوڭىل ايتادى جانە بارلىق جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردى تەمىرجول وتكەلدەرىنەن ءوتۋ ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرادى. تاۋەكەل دەڭگەيى ارتا تۇسەتىن تۇنگى ۋاقىتتا ەرەكشە مۇقيات بولۋ قاجەت، - دەلىنگە ق ت ج حابارلاماسىندا.
بۇعان دەيىن قىزىلجار - تۇيەمويناق ارالىعىندا №107- جولاۋشىلار پويىزى جولدا تۇرعان جۇك ۆاگونىنا بايلانىستى شۇعىل توقتاۋعا ءماجبۇر بولدى. بىرنەشە جولاۋشى جەڭىل جاراقات الدى.