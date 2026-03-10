ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:56, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    قاراعاندى وبلىسىندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعان ازاماتتار انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا پوليتسيا كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا باقىلاۋدى كۇشەيتتى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.

    Абай облысында көші-қон заңнамасын бұзған азамат елден шығарылды
    فوتو: Polisia.kz

    قاراعاندى وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە ولاردىڭ جولىن كەسۋ باعىتىندا تۇراقتى تۇردە جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.

    كەيىنگى ءبىر اپتا ىشىندە ءوڭىر اۋماعىندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 200 دەرەگى تىركەلدى. ونىڭ 100 ى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بولۋ ءتارتىبىن ساقتاماعان شەتەل ازاماتتارىنا قاتىستى. تاعى 100 قۇقىق بۇزۋشىلىق قازاقستان ازاماتتارى تاراپىنان جاسالعان. ولاردىڭ قاتارىندا كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن بۇزعان قابىلداۋشى تۇلعالار مەن جۇمىس بەرۋشىلەر بار.

    اتالعان فاكتىلەردىڭ بارلىعى بويىنشا اكىمشىلىك ىقپال ەتۋ شارالارى قابىلداندى.

    قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى-قون قىزمەتىنىڭ باستىعى ارمان ۋاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ جۇمىستارى تۇراقتى نەگىزدە جالعاسىن تابادى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا كوشى-قون زاڭىن بۇزعان 35 شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلعان ەدى.

     

    تەگ:
    ايماق قاراعاندى ​​جاڭالىقتارى
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار