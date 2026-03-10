قاراعاندى وبلىسىندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعان ازاماتتار انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا پوليتسيا كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا باقىلاۋدى كۇشەيتتى. بۇل تۋرالى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
قاراعاندى وبلىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قۇقىق بۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋ جانە ولاردىڭ جولىن كەسۋ باعىتىندا تۇراقتى تۇردە جۇمىس جۇرگىزىپ كەلەدى.
كەيىنگى ءبىر اپتا ىشىندە ءوڭىر اۋماعىندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 200 دەرەگى تىركەلدى. ونىڭ 100 ى قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا بولۋ ءتارتىبىن ساقتاماعان شەتەل ازاماتتارىنا قاتىستى. تاعى 100 قۇقىق بۇزۋشىلىق قازاقستان ازاماتتارى تاراپىنان جاسالعان. ولاردىڭ قاتارىندا كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىن بۇزعان قابىلداۋشى تۇلعالار مەن جۇمىس بەرۋشىلەر بار.
اتالعان فاكتىلەردىڭ بارلىعى بويىنشا اكىمشىلىك ىقپال ەتۋ شارالارى قابىلداندى.
قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتى كوشى-قون قىزمەتىنىڭ باستىعى ارمان ۋاليەۆتىڭ ايتۋىنشا، كوشى-قون زاڭناماسىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ جۇمىستارى تۇراقتى نەگىزدە جالعاسىن تابادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الماتىدا كوشى-قون زاڭىن بۇزعان 35 شەتەلدىك ەلدەن شىعارىلعان ەدى.