قاراعاندى وبلىسىندا جول اپاتى جيىلەپ بارادى: بيىل 500 دەرەك تىركەلدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وڭىرىندەگى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ ءوسىمى قوعامدا الاڭداۋشىلىق تۋدىرۋدا. بيىل وبلىستا 500 گە جۋىق اپات تىركەلىپ، 101 ادامنىڭ ءومىرى قيىلدى. ءتۇرلى دەڭگەيدە جاراقات العانداردىڭ سانى 600 دەن استى.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ەڭ قاتەرلى ايماقتاردىڭ ءبىرى - «قاراعاندى - بالقاش» اۆتوجولى. سەگىز ايدىڭ ىشىندە بۇل جەردە 51 جول اپاتى ورىن العان. سالدارىنان 34 ادام قازا تاپسا، ونداعان ازامات اۋىر جاراقات الدى.
دارىگەرلەردىڭ سوزىنشە، اپاتتاردىڭ سيپاتى دا وزگەرگەن.
- سوڭعى كەزدەرى ءبىر جول اپاتىندا بىردەن بىرنەشە ادام زارداپ شەگەتىن جاعداي جيىلەپ كەتتى. اسىرەسە ميكرواۆتوبۋستار قاتىسقان كەزدە بىردەن 3- 4 ادام جاراقات الادى. سوعان بايلانىستى تراۆماتولوگيا بولىمىنە تۇسەتىن ناۋقاستار كۇرت كوبەيدى، - دەيدى بالقاش كوپسالالى اۋرۋحاناسىنىڭ باس دارىگەرى سەرىكبول تۇسىپبەكوۆ.
بالقاشتا سالىنىپ جاتقان جاڭا اۋرۋحانا كورپۋسى وسى قاجەتتىلىكتەن تۋىنداپ وتىر. وندا زاماناۋي وپەراتسيالىق زال مەن قابىلداۋ ءبولىمى بولادى، سونداي-اق ايماقتىق تراۆماتولوگيا ورتالىعى اشىلادى. جوسپار بويىنشا، ناۋقاستارعا توموگرافيا، ۋدز جانە باسقا دا زەرتتەۋلەر جەدەل جاسالىپ، كەشەندى تەكسەرۋدەن بىرنەشە مينۋتتا وتۋگە مۇمكىندىك بەرىلەدى.
دەگەنمەن مەديتسينانىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى ادام ءومىرىن ساقتاپ قالا المايدى. پوليتسيا مالىمەتىنشە، قايعىلى جاعدايلاردىڭ نەگىزگى سەبەپتەرى - جىلدامدىقتى شەكتەن تىس اسىرۋ، جول ەرەجەسىن ەلەمەۋ جانە جۇرگىزۋشىلەردىڭ رۋلدە قالعىپ كەتۋى.
جول اپاتىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن تراسسادا ءبىرقاتار شارالار اتقارىلۋدا: جول ءتورت جولاققا كەڭەيتىلىپ، ءبولۋ قورشاۋلارى مەن تۇنگى ۋاقىتتا باعدار بەرەتىن جارىق شاعىلىستىرعىش ەلەمەنتتەر ورناتىلدى.
- جاقىن ارادا جول بويىنا LED- ەكراندارى بار 30 اقپاراتتىق اركا ورناتامىز. ولار بەينەباقىلاۋ كامەرالارىمەن جابدىقتالادى. ەكرانداردا جولدىڭ جاي-كۇيى، اۋا رايى مەن قوزعالىسقا قاتىستى شەكتەۋلەر تۋرالى اقپارات ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە كورسەتىلەدى. بۇل كوپتەگەن اپاتتىڭ الدىن الۋعا سەپ بولادى، - دەدى «قازاۆتوجول» ا ق قاراعاندى فيليالى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ايبەك امانتايەۆ.
الايدا ماماندار قانشا ساقتىق شارالارى قابىلدانسا دا، ەڭ باستى جاۋاپكەرشىلىك جۇرگىزۋشىنىڭ وزىنە جۇكتەلەتىنىن ايتادى. جولداعى ءاربىر اپات - بەيقامدىقتىڭ قۇنى تىم قىمبات ەكەنىن كورسەتەدى.
اۆتور
ايزادا اگيلبايەۆا