قاراعاندى وبلىسىندا العاشقى قار جاۋدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىنىڭ اكتوگاي اۋدانىندا قىستىڭ العاشقى ىزعارى سەزىلدى. اۋداننىڭ بىرنەشە اۋىلىندا العاشقى قار ءتۇسىپ، تابيعات ءاپ-ساتتە اق جامىلدى. جەرگىلىكتى تۇرعىندار الەۋمەتتىك جەلىلەردە اق ۇلپامەن كومكەرىلگەن ۇيلەر مەن كوشەلەردىڭ سۋرەتتەرى مەن بەينەجازبالارىن ءبولىسىپ جاتىر.
ال سينوپتيكتەر الداعى كۇندەرى اۋا رايىنىڭ سالقىندايتىنىن ەسكەرتتى.
سارسەنبىگە قاراعان ءتۇنى ساراتەرەك، شابانباي ءبي، جەتىمشوقى جانە وزگە ەلدى مەكەندەر اق ۇلپاعا وراندى. اۋىل تۇرعىندارىنىڭ ايتۋىنشا، العاشقى قار ايتارلىقتاي قولايسىزدىق اكەلگەن جوق.
- جولداردا كوكتايعاق بولعان جوق، كۇندىز قار ەرىپ كەتتى. تاڭەرتەڭ اۋا تەمپەراتۋراسى 5-7-گرادۋس شاماسىندا بولسا، كەشكە قاراي قايتا جىلىندى، - دەيدى تۇرعىندار.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە بىرەۋلەر العاشقى قارعا قۋانىپ، قىسقى كوڭىل كۇيىن بولىسسە، ەندى بىرەۋلەر ءازىل-قالجىڭ ارالاستىرىپ كولىكتەرىنىڭ قىسقى دوڭگەلەگىن اۋىستىراتىن ۋاقىت كەلگەنىن جازىپ جاتىر.
«قازگيدرومەت» ماماندارىنىڭ دەرەگىنشە، 1-قازانعا قاراعان ءتۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى 2-گرادۋسقا دەيىن تومەندەسە، كۇندىز 5+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلگەن. الداعى كۇندەرى اۋا رايى بىرتىندەپ جىلىنادى: 2-قازاندا 6+ گرادۋس بولىپ، ازداعان جاڭبىر جاۋادى. 3-قازاندا 10+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، قىسقا مەرزىمدى جاۋىن-شاشىن كۇتىلەدى، نەگىزىنەن جاڭبىر تۇرىندە. دەگەنمەن، سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنشا، ىزعارلى اۋا رايى تەك قاراعاندى وڭىرىمەن شەكتەلمەيدى. قازاقستاننىڭ سولتۇستىك، شىعىس جانە تاۋلى ايماقتارىندا تۇندە 3-گرادۋسقا دەيىن ۇسىك ءجۇرۋى ىقتيمال.
وسىعان دەيىن قازاقستاننىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولاتىنى جايلى حابارلانعان ەدى.