قاراعاندى مەن تەمىرتاۋ اراسىنداعى جولدا 500 اۆتوكولىك كەپتەلىستە تۇرىپ قالدى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ كۇرت ناشارلاۋىنا بايلانىستى نەگىزگى تاسجولداردا قوزعالىس ۋاقىتشا شەكتەلدى. پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جۇرگىزۋشىلەرگە نۇسقاۋلىق وتكىزىپ، قالالار اراسىنداعى اۆتوكولوننالاردىڭ قاۋىپسىز قوزعالىسىن قامتاماسىز ەتىپ جاتىر.
2025 -جىلعى 30-جەلتوقساندا قاراعاندى وبلىسىندا اۋا رايىنىڭ ناشارلاۋى بارلىق باعىتتاعى جولداردىڭ جابىلۋىنا اكەلدى. اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەپ، قارلى جاڭبىر مەن كوكتايعاق سالدارىنان رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار سەگىز، وبلىستىق ماڭىزى بار ءۇش جول ۋچاسكەسىندە بارلىق كولىك ءۇشىن قوزعالىس شەكتەلدى.
- قازىرگى تاڭدا تەمىرتاۋ قالاسىنان قاراعاندىعا جانە كەرى باعىتتا اۆتوكولوننالاردى قاۋىپسىز سۇيەمەلدەۋ ۇيىمداستىرىلىپ وتىر. جولدا شامامەن 500 اۆتوكولىك بار. سونىمەن قاتار، تەمىرتاۋدان قاراعاندىعا قايتىپ كەلە جاتقان 300 كولىكتى دە سۇيەمەلدەپ جەتكىزەمىز، - دەپ حابارلادى قاراعاندى وبلىسى پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ كومانديرى مەدەت نۇرمۇحانوۆ.
پوليتسيا جۇرگىزۋشىلەرگە اۋا رايى كۇرت ناشارلاعان جاعدايدا جولداعى قاۋىپسىزدىك شارالارى مەن قوزعالىس ەرەجەلەرىن ءتۇسىندىرىپ جاتىر.
استانا قالاسىنا باراتىن جول تولىقتاي جابىق.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى تۇرعىندار مەن قالا قوناقتارىنا ۇندەۋ جاساپ، اسا قاجەت بولماسا، ەلدى مەكەندەردە قالۋىن، ۇزاق ساپارعا شىقپاۋدى، ساقتىق شارالارىن قاتاڭ ساقتاۋدى جانە تەك رەسمي اقپارات كوزدەرىنە سۇيەنۋدى سۇرايدى.
توتەنشە جاعداي تۋىنداعان جاعدايدا 112 نومىرىنە حابارلاسۋ قاجەت.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن «قازاۆتوجول» ۇ ك» ا ق قازاقستانداعى اۆتوموبيل جولدارىنداعى اعىمداعى جاعداي تۋرالى مالىمەت بەرگەن بولاتىن.
اۆتور
ايزادا اگيلبايەۆا