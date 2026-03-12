قاراعاندى - استانا تاسجولىندا پوليتسەيلەر بوران كەزىندە 3,5 مىڭنان اسا كولىكتى الىپ ءجۇردى
قاراعاندى. KAZINFORM - قاراعاندى وبلىسىندا ەكى تاۋلىككە سوزىلعان بوران رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاسجولدارداعى قوزعالىستى كۇرت قيىنداتتى.
كورىنۋ دەڭگەيى مۇلدەم تومەن بولعانىنا قاراماستان پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەرگە تاۋلىك بويى كومەكتەسىپ، اۆتوكولىكتەر كولونناسىن سۇيەمەلدەپ، قاۋىپسىز جەرگە الىپ ءجۇردى.
قاراعاندى وبلىسىندا ەكى تاۋلىك بويى سوققان قاتتى بوران رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار اۆتوجولدارداعى جاعدايدى ەداۋىر كۇردەلەندىردى. قالىڭ قار، ەكپىندى جەل جانە كورىنۋ دەڭگەيى تىم تومەندەپ كەتۋى سالدارىنان تراسسالاردا قوزعالۋ اسا قاۋىپتى بولدى.
وسىنداي جاعدايدا قاراعاندى وبلىسى پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ قىزمەتكەرلەرى كۇشەيتىلگەن قىزمەت رەجيمىنە كوشىپ، تاۋلىك بويى جولداردا جۇمىس اتقارىپ جاتىر. ولار جۇرگىزۋشىلەر مەن جولاۋشىلارعا كومەك كورسەتىپ، جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتتى.
ەڭ كۇردەلى جاعداي قاراعاندى - استانا اۆتوجولىندا قالىپتاستى. قولايسىز اۋا رايى كەزىندە ونداعان كولىك جولدا قالىپ قويدى. پوليتسەيلەر جەدەل تۇردە وقيعا ورنىنا كەلىپ، اقتۇتەك بوراننان جول كورىنبەي قالعاندىقتان جۇرگىزۋشىلەرگە باعىت-باعدار بەردى، كولىكتەردى قاۋىپتى ۋچاسكەلەردەن شىعارىپ، ادامداردى قاۋىپسىز جەرلەرگە جەتكىزدى.
قۇتقارۋشىلارمەن بىرلەسىپ، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كولىكتەردى قار قۇرساۋىنان شىعارىپ، تەحنيكالىق اقاۋلاردى جويۋعا كومەكتەستى جانە جول قوزعالىسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتتى.
11-ناۋرىز كۇنى بوران ءسال باسىلىپ، كورىنۋ جاقسارعاننان كەيىن پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونى كولىكتەردى كولوننامەن سۇيەمەلدەۋدى ۇيىمداستىردى. بۇل ەڭ كۇردەلى جول ۋچاسكەلەرىنەن كولىكتەردى قاۋىپسىز وتكىزۋگە مۇمكىندىك بەردى.
پوليتسيا مالىمەتىنشە، قاراعاندىدان استانا باعىتىنا قاراي شامامەن 600 اۆتوكولىك، ال استانادان قاراعاندىعا قاراي 3000 نان استام كولىك سۇيەمەلدەپ جەتكىزىلدى. وپەراتسيانى قاراعاندى وبلىسى پاترۋلدىك پوليتسيا باتالونىنىڭ كومانديرى مەدەت نۇرمۇحانوۆ ۇيلەستىردى. قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا كولوننالاردىڭ قوزعالىس جىلدامدىعى ساعاتىنا شامامەن 30 شاقىرىم دەڭگەيىندە ساقتالدى. پوليتسەيلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي رەجيم بوران مەن شەكتەۋلى كورىنۋ جاعدايىندا جول-كولىك وقيعالارىنىڭ الدىن الۋدىڭ ەڭ ءتيىمدى تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى سانالادى.
اۋا رايى ءبىرشاما جاقسارعانىنا قاراماستان، پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جولداردا كەزەكشىلىك اتقارۋدى جالعاستىرىپ، جاعدايدى باقىلاۋدا ۇستاپ، جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلارعا كومەك كورسەتىپ جاتىر.
قازىر قولايسىز اۋا رايى جاعدايىنا بايلانىستى قاراعاندى - استانا اۆتوجولى جابىق كۇيىندە قالىپ وتىر. پوليتسەيلەر جۇرگىزۋشىلەردى قاۋىپسىزدىك تالاپتارىن ساقتاۋعا جانە اۋا رايى تۇراقتالعانعا دەيىن مۇمكىندىگىنشە جولعا شىقپاۋعا شاقىرادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ جەتى وبلىسىندا قولايسىز اۋا رايىنا بايلانىستى تراسسالاردا قوزعالىسقا شەكتەۋ ەنگىزىلگەنى حابارلانعان بولاتىن.
ەسكە سالساق، «قازگيدرومەت» ر م ك 2026 -جىلعى 12-ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ بارلىق 17 وبلىسىندا ەسكەرتۋ جاريالادى.