قارۋ يەلەرى مەن كۇزەت قىزمەتى ۇيىمدارىنا تالاپتار كۇشەيتىلەدى - ءماجىلىس
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە كۇزەت قىزمەتى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى ەكىنشى وقىلىمدا قارالىپ، قابىلداندى.
زاڭ جوباسىن كۇزەت قىزمەتى سالاسىندا مەملەكەتتىك باقىلاۋدى جۇزەگە اسىرۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ جانە قارۋ يەلەرى مەن كۇزەت قىزمەتىن جۇزەگە اسىراتىن ۇيىمدارعا قويىلاتىن تالاپتاردى كۇشەيتۋ ماقساتىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى ازىرلەدى.
- قۇجاتتا كۇزەت قىزمەتى سۋبەكتىلەرىنىڭ قۇقىقتارى مەن قارۋ اينالىمى جانە مەملەكەتتىك وق-گيلزا قويماسىن قالىپتاستىرۋ سالاسىنداعى زاڭنامانىڭ تالاپتارى ناقتىلانادى، سونداي-اق ازاماتتىق جانە قىزمەتتىك ويىق ۇڭعىلى اتىس قارۋىن باقىلاۋ ماقساتىندا اتىستى ۋاقتىلى جۇرگىزۋ جونىندەگى مىندەتتەمە ەنگىزىلەدى، - دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى ماگەررام ماگەرراموۆ.
سونىمەن، زاڭ جوباسىندا مىناداي نەگىزگى تۇزەتۋلەر ەنگىزۋ ەسكەرىلگەن:
- قارۋ ۇستايتىن زاڭدى تۇلعالار ءۇشىن ءوز قىزمەتى توقتاتىلا تۇرعان جاعدايدا، 10 جۇمىس كۇنى ىشىندە قارۋ مەن ونىڭ پاتروندارىن ىشكى ىستەر ورگاندارىنا ساقتاۋعا تاپسىرۋ مىندەتىن ەنگىزۋ؛
- كۇزەت قىزمەتى سۋبەكتىلەرىنىڭ ولار جۇزەگە اسىراتىن قىزمەت تۋرالى ەسەپتىلىكتى ۋاكىلەتتى ورگانعا ۇسىنۋ مىندەتىن زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتۋ. وسى ەسەپتىلىكتى ۇسىنۋ نىسانى مەن كەزەڭدىلىگىن ۋاكىلەتتى ورگان بەكىتەتىن بولادى؛
- جەكەشە كۇزەت ۇيىمدارى ءۇشىن ۋاكىلەتتى ورگاندى ءوز قىزمەتىن توقتاتا تۇرۋ، توقتاتۋ نەمەسە قايتا باستاۋ، سونداي-اق تىركەۋ ورنىنان تىس جەردە كۇزەت قىزمەتتەرىن كورسەتۋ جاعدايلارىندا 5 جۇمىس كۇنى ىشىندە حاباردار ەتۋ مىندەتىن ەنگىزۋ؛
- جەكەشە كۇزەت ۇيىمدارىنىڭ فيليالدارى مەن وكىلدىكتەرىنىڭ باسشىلارىنا، كۇزەتشى لاۋازىمىن اتقاراتىن قاتارداعى جۇمىسكەرلەرگە قويىلاتىن مىندەتتى تالاپتاردى ەنگىزۋ؛
- قارۋ يەلەرىنە باقىلاۋ اتىسىن جۇرگىزۋ ءۇشىن ازاماتتىق جانە قىزمەتتىك ويىق ۇڭعىلى اتىس قارۋىن بەرۋ مىندەتىن ەنگىزۋ؛
- قارۋلى كۇشتەردىڭ، باسقا دا اسكەرلەر مەن اسكەري قۇرالىمداردىڭ، ارناۋلى مەملەكەتتىك جانە قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قارۋىنداعى قارۋ نەگىزىندە مەملەكەتتىك وق- گيلزا قويماسىن قالىپتاسۋىنا مەملەكەتتىك باقىلاۋ تالاپتارىن ناقتىلاۋ؛
- قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ، سونداي-اق ارناۋلى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ازاماتتىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن جانە اسكەري قىزمەتشىلەردى تۇرعىنجايمەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ولارعا تۇرعىن ءۇي تولەمدەرىن جۇزەگە اسىرۋ ءتارتىبىن جەتىلدىرۋ؛
- «اسكەريلەندىرىلگەن تەمىرجول كۇزەتى» دەگەن ۇعىمدى ەنگىزۋ. بۇل اكتسيالاردىڭ باقىلاۋ پاكەتى ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگكە نەمەسە ۇلتتىق تەمىرجول كومپانياسىنا تيەسىلى زاڭدى تۇلعا.
- اسكەريلەندىرىلگەن تەمىرجول كۇزەتى قىزمەتىنىڭ نەگىزگى ماقساتى - ترانزيتتىك تەمىرجول جۇك تاسىمالدارىنا تارتىلعان تەرمينالدار اۋماقتارىندا جۇكتەردى جانە تەمىرجول كولىگى وبەكتىلەرىن ۇزدىكسىز كۇزەتۋدى قامتاماسىز ەتۋ. سونىمەن بىرگە، زاڭ جوباسىن ساپالى جاقسارتقان رەداكسيالىق سيپاتتاعى جانە ناقتىلاۋ سيپاتىنداعى باسقا دا تۇزەتۋلەر بار، - دەدى دەپۋتات.