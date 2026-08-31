قۇمار ويىندارعا قاتىسىپ، ءباس تىككەن مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - اقمولا وبلىسىندا مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر قۇمار ويىندارعا قاتىسقانى انىقتالدى.
شورتاندى اۋدانىنىڭ پروكۋراتۋراسى كەيبىر مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەر بۋكمەكەرلىك كەڭسەلەر ارقىلى قۇمار ويىندارعا قاتىسىپ، ءباس تىككەنىن انىقتاعان.
«مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ءبىرى بىرنەشە اي بويى بۋكمەكەرلىك كەڭسەنىڭ موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى جۇيەلى تۇردە ءباس تىگىپ، ويىن شوتىن 5,7 ميلليون تەڭگەدەن اسا سوماعا تولىقتىرعان. تەكسەرىس ناتيجەسىندە «سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى ءىس-قيمىل تۋرالى»، «مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭدار، مەملەكەتتىك قىزمەتشىلەردىڭ ادەپ كودەكسى بۇزىلعانى انىقتالدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
پروكۋراتۋرا تاراپىنان پروكۋرورلىق قاداعالاۋ اكتىسى ەنگىزىلىپ، ونى قاراۋ ناتيجەسىندە كىنالى تۇلعالارعا تارتىپتىك ىقپال ەتۋ شارالارى قولدانىلعان.