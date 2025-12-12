قار، تۇمان، كوكتايعاق: ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - 12-جەلتوقساندا استانا قالاسى مەن 16 وڭىردە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى، دەپ حابارلايدى قازگيدرومەت.
12-جەلتوقساندا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن بولادى. جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعىپ، ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
استانادا كۇندىز قار جاۋادى، بوران سوعادى.
قاراعاندى وبلىسىندا قارلى بوران، كوكتايعاق بولادى. ايماقتىڭ وڭتۇستىك شىعىسىندا كۇندىز جەل تۇرادى.
كۇندىز اتىراۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق بولادى.
تۇندە باتىستا، سولتۇستىكتە، ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا بوران، كوكتايعاق، كۇندىز وبلىستىڭ شىعىسىندا قارلى بوران سوعادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س-قا دەيىن جەتەدى.
جەتىسۋ وبلىسىندا جەلدىڭ ەكپىنى 23-28، كەيدە 30 م/س اسادى دەپ بولجانعان. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ تاۋلى ايماقتارىندا كوكتايعاق، تۇمان بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىس جاقتان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س.
تۇندە اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا كوكتايعاق بولادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە قار جاۋىپ، بوران سوعادى. ارتىنان كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ شىعىسىنا، وڭتۇستىگىنە تۇمان تۇسەدى.
تۇندە قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، كۇندىز وڭتۇستىگىندە كوكتايعاق بولجانعان. ايماقتىڭ ءبىراز اۋماعىن تۇمان باسادى.
تۇندە الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س بولادى.
كۇندىز اباي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە، باتىسى مەن ورتالىعىندا قارلى بوران سوعادى. جەلدىڭ جىلدامدىعى كۇندىز 15-20 م/س.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كوكتايعاق بولجانعان. وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى ايماقتارىندا تۇمان بولادى.
تۇندە جانە تاڭەرتەڭ پاۆلودار وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق بولادى.
مۇنداي اۋا رايى ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك-شىعىسىندا، ورتالىعىندا دا بولجانعان.
تۇندە جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا قار جاۋىپ، بوران بولادى. تۇمان ءتۇسىپ، كوكتايعاق بولۋى ىقتيمال. وبلىستىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، تۇندە 23-28 م/س جەتەدى.