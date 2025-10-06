قار، ۇسىك، تۇمان: ەلىمىزدىڭ 11 ايماعىندا داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ق ەرتەڭ قازاقستاننىڭ 11 وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالانعانىن ءمالىم ەتتى.
6-قازاندا اتىراۋ وبلىسىندا شىعىستان، وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كۇشى 15-20 م/س. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، باتىسىندا، ءشولدى اۋداندارىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنتتە سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س. تۇركىستاندا كەي ۋاقىتتاردا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى 15-20 م/س. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
تۇندە الماتى وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە 1-3 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتى ق.: 6-قازاندا تۇندە توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى. قونايەۆ قالاسىندا 6-قازاندا تۇندە توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
كۇندىز قىزىلوردا وبلىسىنىڭ ورتالىعىندا، شىعىسىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وبلىستىڭ ورتالىعىندا، شىعىسىندا كۇشى 15-20 م/س كۇتىلەدى. توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قىزىلوردا قالاسىندا كۇندىز شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىز ەكپىنى 15-20 م/س كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىندا سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، الاكول كولدەرى اۋدانىندا ەكپىنى 15-20 م/س. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا 5 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى. تالدىقورعاندا 6 قازاندا تۇندە 5-7 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىندا 15-20، ەكپىنى 25 م/س كۇتىلەدى. تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا 1-3 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى، وبلىستىڭ ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا تۇندە توپىراق بەتىندە 2 گرادۋس ۇسىك كۇتىلەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ باتىسىندا ەكپىنى 15-18 م/س كۇتىلەدى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جەل وڭتۇستىك- شىعىستان سوعادى، كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، شىعىسىندا ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە، وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. ورالدا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەين قازاقستاننىڭ وڭتۇستىگى مەن باتىسىندا شاڭدى داۋىل تۇرىپ، شىعىسىندا قار جاۋاتىنىن جازعان ەدىك.