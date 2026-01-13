قار جاۋىپ، كوكتايعاق بولادى: 13- قاڭتارعا اۋا رايى بولجامى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 13-قاڭتارداعى اۋا رايى بولجامىن جاريالاپ، ءبىرقاتار وڭىردە ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامىنا سۇيەنسەك، 13- قاڭتاردا اباي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، تۇندەگى ەكپىنى 23 م/س دەيىن جەتەدى. سەمەيدە 13- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى دەپ بولجانادى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جانە كۇندىز سىناپ باعانى 20-25 گرادۋس سۋىقتى، 14-15- قاڭتاردا تۇندە 30-35 گرادۋس، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 38 گرادۋس ايازدى كورسەتىپ، ودان ءارى تومەندەيدى. تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداپ قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندە وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە، شىعىسىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س قامتيدى. پەتروپاۆلدا 13- قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە جانە كۇندىز 22-24 گرادۋس اياز، 14-15- قاڭتاردا تۇندە 33-35 گرادۋس اياز بولادى دەپ بولجانادى.
اتىراۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە تۇمان، كوكتايعاق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- شىعىستان، شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. اتىراۋدا 13- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-18 م/س.
قوستاناي وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداپ قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى، ال وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. قاراعاندىدا 13- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ ازداپ قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى. وڭتۇستىك- باتىستان، باتىستان جەل سوعادى، تۇندەگى ەكپىنى - 15-20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى، تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قالىڭ قار تۇسەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، تۇندەگى ەكپىنى 23 م/س دەيىن جەتەدى. وسكەمەندە 13- قاڭتاردا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ تۇندەگى ەكپىنى 15-20 م/س.
ۇلىتاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. كۇننىڭ سوڭىنا قاراي وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. جەزقازعاندا 13- قاڭتاردا تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا، ورتالىعىندا وڭتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. اقتوبەدە 13- قاڭتاردا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، كۇندىزگى ەكپىنى - 15 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، ورتالىعىندا شىعىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. قىزىلوردادا 13- قاڭتاردا تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
استانادا 13- قاڭتاردا تۇمان، جولداردا كوكتايعاق بولادى.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان بولادى. شىمكەنت پەن تۇركىستان قالالارىندا 13- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولاتىنى بولجانادى.
تۇندە جانە كۇندىز پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە كۇندىز وبلىسىنىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. 13- قاڭتاردا پاۆلودار وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18-23 گرادۋس، 14-15- قاڭتاردا تۇندە 30-35 گرادۋس، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە 38 گرادۋس اياز بولىپ، سىناپ باعانى ودان ءارى تومەندەيدى. پاۆلوداردا 13- قاڭتاردا تۇندە قار جاۋىپ، بۇرقاسىن جۇرەدى، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى، تۇندەگى - 15-20 م/س.
13-14- قاڭتاردا جامبىل وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، وڭتۇستىگىندە، تاۋلى اۋداندارىندا تۇمان، كوكتايعاق بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوققان جەلدىڭ وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا، تاۋلى اۋداندارىنداعى ەكپىنى 15-20 م/س، كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. تارازدا 13-14- قاڭتاردا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ سولتۇستىك- شىعىسىندا جاياۋ بۇرقاسىن ءجۇرىپ، وبلىستىڭ باتىسىندا، ورتالىعىندا تۇمان تۇسەدى. وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا، ورتالىعىندا سولتۇستىك- باتىستان سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، تۇندە كەي تۇستا 23 م/س دەيىن جەتەدى. اقتاۋدا 13- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا ازداپ قار جاۋادى، جاياۋ بۇرقاسىن جۇرەدى، وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا تۇمان تۇسەدى، جولداردا كوكتايعاق بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سولتۇستىك- باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س. وبلىسىتىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا سىناپ باعانى تۇندە 18-23 گرادۋس، 14-15- قاڭتاردا تۇندە 23-28 گرادۋس، وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا 35 گرادۋس ايازدى كورسەتەدى. كوكشەتاۋدا 13- قاڭتاردا اۋا تەمپەراتۋراسى تۇندە 18-20 گرادۋس، 14-15- قاڭتاردا تۇندە 33-35 گرادۋس اياز بولادى دەپ بولجانادى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ شىعىسىندا، ورتالىعىندا، تاۋلى اۋداندارىندا كەي ۋاقىتتاردا تۇمان بولادى. وبلىستىڭ شىعىسىندا، تاۋلى اۋدانداردا وڭتۇستىك- شىعىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 15-20 م/س. تالدىقورعاندا 13- قاڭتاردا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ كەي ۋاقىتتاردا تۇمان تۇسەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ باتىسىندا باتىستان سولتۇستىك- شىعىسقا ويىسا سوققان جەلدىڭ ەكپىنى 18 م/س بولادى. قونايەۆتا 13- قاڭتاردا كۇندىز باتىستان جەل سوعادى، ەكپىنى - 18 م/س.
ايتا كەتەيىك، وسكەمەندە ەكولوگتەر سارى ءتۇستى قار جاۋعانى تۋرالى اقپاراتتى تەكسەرىپ جاتىر.
اباي مەن شىعىس قازاقستان وبلىستارىندا بىرنەشە جول جابىلدى.