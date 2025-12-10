قار جانە كوكتايعاق: الماتىدا ءبىر تۇندە 58 جول-كولىك وقيعاسى بولدى
الماتى. KAZINFORM - الماتى پوليتسياسى اۋا رايىنا بايلانىستى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى ارتقانىن حابارلادى.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، 9-جەلتوقسان ساعات 20:00-دەن بۇگىن ساعات 06:00-گە دەيىن الماتىدا 58 جول-كولىك وقيعاسى تىركەلدى. ونىڭ سالدارىنان 9 ادام جاراقات العان، قايتىس بولعاندار جوق.
- الماتى پوليتسياسى كۇشەيتىلگەن رەجيمدە قىزمەت اتقارىپ، جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باسىمدىق بەرىپ وتىر. پاترۋلدىك پوليتسيا ەكيپاجدارى بارلىق شاقىرتۋلارعا جەدەل شىعىپ، جول- كولىك وقيعالارىن راسىمدەۋدە جانە كوشەلەردى قاردان تازارتۋ مەن جولدارعا ارنايى وڭدەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتقان كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە كومەك كورسەتىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن الماتى قالاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار دەپارتامەنتى كولىك جۇرگىزۋشىلەرى مەن جاياۋ جۇرگىنشىلەردى كوكتايعاق كەزىندە مۇقيات بولۋعا شاقىردى.
