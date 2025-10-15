ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:43, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    قار، جاڭبىر، تۇمان: الداعى كۇندەرى اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 16، 17، 18-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    Алматы снег туман қар тұман
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    الداعى كۇندەرى باتىستا، سولتۇستىك-باتىستا جاڭبىر مەن قار جاۋادى. ەلدىڭ قالعان بولىگىندە جاۋىن-شاشىنسىز اۋا رايى بولجانىپ وتىر. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى، ال وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل سوعادى.

    باتىس جانە سولتۇستىك-باتىستا اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. ال، سولتۇستىك، ورتالىق جانە شىعىستا كۇن جىلىنادى.

