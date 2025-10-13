22:56, 13 - قازان 2025 | GMT +5
قار، جاڭبىر: قازان ايىنىڭ ورتاسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 14، 15، 16-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.
الداعى كۇندەرى باتىستا جاڭبىر، ال رەسپۋبليكانىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر، قار جاۋادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل تۇرادى.
«ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 5-13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال باتىس پەن وڭتۇستىكتە 5-13 گرادۋس جىلى بولادى. كۇندىز نەگىزىنەن 0-10 گرادۋس جىلى، باتىستا 7-17 گرادۋس جىلى، ال وڭتۇستىكتە 15-25 گرادۋس جىلى بولادى»، - دەدى سينوپتيكتەر.