    22:56, 13 - قازان 2025 | GMT +5

    قار، جاڭبىر: قازان ايىنىڭ ورتاسىندا اۋا رايى قانداي بولادى؟

    استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت 14، 15، 16-قازانعا ارنالعان اۋا رايى بولجامىن جاريالادى.

    ШҚО-да қыркүйекте күн суытып, қар аралас жаңбыр жауады
    Фото: Pixabay.com

    الداعى كۇندەرى باتىستا جاڭبىر، ال رەسپۋبليكانىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا جاڭبىر، قار جاۋادى. رەسپۋبليكا بويىنشا جەل كۇشەيىپ، تۇنگى جانە تاڭەرتەڭگى ۋاقىتتا تۇمان تۇسەدى، وڭتۇستىكتە شاڭدى داۋىل تۇرادى.

    «ەلىمىزدىڭ باسىم بولىگىندە تۇنگى اۋا تەمپەراتۋراسى 5-13 گرادۋس ايازعا دەيىن تومەندەيدى، ال باتىس پەن وڭتۇستىكتە 5-13 گرادۋس جىلى بولادى. كۇندىز نەگىزىنەن 0-10 گرادۋس جىلى، باتىستا 7-17 گرادۋس جىلى، ال وڭتۇستىكتە 15-25 گرادۋس جىلى بولادى»، - دەدى سينوپتيكتەر.

