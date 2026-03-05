قاقتىعىستى ازايتۋ ءۇشىن قىتاي تاياۋ شىعىسقا ارنايى ەلشىسىن جىبەرەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇكىمەتى شيەلەنىستى باسەڭدەتۋگە كومەكتەسۋ ءۇشىن تاياۋ شىعىسقا ارنايى وكىل جىبەرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ماو نين مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
قىتاي بيلىگى شيەلەنىستىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى الاڭداۋشىلىق تانىتىپ، دەلدالدىق ارەكەتتەرىن كۇشەيتتى. قىتاي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ۆان ي رەسەي، يران، يزرايل، ساۋد ارابياسى، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، ومان، فرانسيا جانە باسقا ەلدەردىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلەرىمەن تەلەفون ارقىلى بىرنەشە رەت سويلەستى.
كەلىسسوزدەر بارىسىندا قىتاي تاراپى ب ۇ ۇ جارعىسىنىڭ قاعيداتتارىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتىپ، قاقتىعىسقا قاتىسۋشى تاراپتاردى كەلىسسوزگە قايتا ورالۋعا، بەيبىت تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە جانە شيەلەنىستىڭ ودان ءارى ورشۋىنە جول بەرمەۋگە شاقىردى. سونىمەن قاتار قىتاي كۇش قولدانۋعا قارسى ەكەنىن مالىمدەدى.
قىتاي سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ رەسمي وكىلى ماو نيننىڭ ايتۋىنشا، قىتاي بارلىق مۇددەلى تاراپتارمەن، ونىڭ ىشىندە قاقتىعىسقا قاتىسۋشىلارمەن بايلانىستاردى ساقتاپ، دەلدالدىقتى كۇشەيتىپ، كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە ۇمتىلىپ جاتىر.
سونىمەن قاتار جاقىن ارادا قىتاي ۇكىمەتىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى ارنايى وكىلى چجاي جيۋن ايماققا بارىپ، شيەلەنىستى تومەندەتۋ باعىتىندا بەلسەندى شارالار قابىلداماق. بۇل قادام قىتايدىڭ ايماقتاعى تۇراقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋگە دەگەن نيەتىن كورسەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ەۋروپا قاقتىعىستىڭ ۋشىعۋىنا بايلانىستى تاياۋ شىعىستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالايتىنىن جازعان ەدىك.