قاقپاشى شەرحان قالمۇرزاعا رەكتورلىق ءبىلىم بەرۋ گرانتى بەرىلدى
الماتى. KAZINFORM – ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك قازاق سپورت جانە تۋريزم اكادەمياسىنىڭ ستۋدەنتى شەرحان قالمۇرزامەن جۇزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا مينيستر بۇقارالىق سپورتتى دامىتۋدىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، سونداي-اق جوعارى ءبىلىمنىڭ بولاشاق ۇرپاقتى قالىپتاستىرۋدا شەشۋشى ءرول اتقاراتىنىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- مەملەكەت باسشىسى بۇقارالىق سپورتتىڭ دامۋىنا ايرىقشا ءمان بەرەدى. پرەزيدەنت ءوز سوزىندە: «بالالاردىڭ اماندىعى، ولاردىڭ دەنساۋلىعى جانە ساپالى ءبىلىم الۋى - ەلىمىزدىڭ كەلەشەگىنە تىكەلەي قاتىسى بار ماسەلە»، - دەگەن ەدى. وسى باعىتتا ءبىز دە جاستاردى جان-جاقتى قولداپ، ولاردىڭ الەۋەتىن اشۋعا جانە ەلىمىزدىڭ حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن ارتتىرۋعا جاعداي جاساپ كەلەمىز. سونداي-اق بارلىق سپورتشىلار حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي ساپالى ءبىلىم الۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. بۇل ولارعا سپورتتاعى جوعارى جەتىستىكتەرگە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار سپورتتىق مانسابىن اياقتاعاننان كەيىن دە ءتۇرلى سالالاردا قالىپتاسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاس قاقپاشىنىڭ كورسەتكەن تاريحي ناتيجەسى - بۇكىل قازاقستاندىق جاستار ءۇشىن جارقىن ۇلگى. ونى وسى جەتىستىگىمەن قۇتتىقتايمىن جانە الداعى ويىنداردا ساتتىلىك تىلەيمىن، - دەدى ساياسات نۇربەك.
سونداي-اق بۇگىندە تالانتتى جاستاردىڭ جاڭا بۋىنىن قالىپتاستىرۋعا بەرىك نەگىز قالانعانى اتاپ ءوتىلدى. جاستارعا ۇلگى كورسەتۋ ماقساتىندا اقىلى بولىمدە ءبىلىم الىپ جۇرگەن شەرحان قالمۇرزاعا رەكتوردىڭ ءبىلىم بەرۋ گرانتى تابىستالدى. سونىمەن قاتار الداعى ۋاقىتتا دا دارىندى جاستارعا ايرىقشا كوڭىل بولىنەتىنى جەتكىزىلدى.
قازاق سپورت جانە تۋريزم اكادەمياسىنىڭ سپورت جانە تاربيە جۇمىسى جونىندەگى پرورەكتورى مۇحتار ەسقاليەۆ وقۋ ورنى جاس وسپىرىمدەر مەن ستۋدەنتتەردىڭ باستامالارىن ءاردايىم قولدايتىنىن ايتتى. ءوز كەزەگىندە ستۋدەنت-سپورتشى كورسەتىلگەن ءىلتيپات ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىرىپ، قازاقستانداعى فۋتبولدىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسۋعا نيەتتى ەكەنىن جەتكىزدى.