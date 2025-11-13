قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ اناسى تۋىسىمەن سوتتاسىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانانىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق تەرگەۋ سوتىندا بەكزات كەمەلوۆاعا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قارالىپ جاتىر. ىستەگى جابىرلەنۋشى - سالتانات نۇكەنوۆانىڭ ولىمىنە بايلانىستى سوتتالعان بۇرىنعى ءمينيستردىڭ اناسى الميرا نۇرلىبەكوۆا.
اتالعان ءىستى سۋديا نازگۇل باپاقوۆا جۇرگىزىپ وتىر.
ماتەريالدارعا سۇيەنسەك، الميرا نۇرلىبەكوۆا ءوزىنىڭ تۋىسى بەكزات كەمەلوۆانى 990 مىڭ ا ق ش دوللارىن (ايىپتاۋ اكتىسىنە سايكەس 453 ميلليون 182 مىڭ 400 تەڭگە) يەمدەندى دەپ ايىپتاپ وتىر.
تالقىلاۋ باسىندا جابىرلەنۋشىنىڭ ادۆوكاتى ەرلان عازىمجانوۆ سوتتان بەكزات كەمەلوۆادان كەلتىرىلگەن شىعىن سوماسىن ءوندىرۋدى سۇرادى.
ايىپتاۋ اكتىسى جاريالانعان سوڭ سۋديا ايىپتالۋشىدان ايىپپەن كەلىسەتىن-كەلىسپەيتىنىن ناقتىلادى. بەكزات كەمەلوۆا ءوز كىناسىن مويىندامادى.
قازىرگى ۋاقىتتا سوتتا جابىرلەنۋشىنىڭ جاۋابى تىڭدالىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، ەكس- شەنەۋنىك قۋاندىق بيشىمبايەۆ ازاماتتىق نەكەدە بولعان ايەلىن ولتىرگەنى ءۇشىن 24 جىلعا سوتتالدى.